Настроение киевлян почти без изменений, – Данилов красноречивой картинкой поздравил Киев
Источник:Алексей Данилов
В воскресенье, 28 мая, украинцы отметят День Киева. Столицу Украины красноречивой картинкой поздравил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов распространил картинку неизвестного автора, на которой изображена Родина-Мать с красноречивым жестом в адрес русских оккупантов. "Настроение киевлян без перемен. Ну почти без перемен", – написано на картинке.
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Данилов заявил, что россияне продолжают демонстрировать тупость
На картинке Родина-Мать указывает россиянам на курс, который в феврале 2022 года задали защитники острова Змеиный.
"С Днем Киева! Мы тебя любим, наш любимый и мужественный город", – написал секретарь СНБО.
Данилов поздравил с Днем Киева / Фото с твиттера Данилова
Кроме того, секретарь СНБО добавил, что в 5:30 утра пересмотрел утреннюю оперативную постройку. По его словам, россияне продолжают демонстрировать тупость и упрямство.
"Только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные "достоинства" – тупость и упрямство в разных их вариациях", – написал Данилов.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко тоже присоединился к флешмобу и опубликовал похожую картинку.
Ткаченко присоединился к флешмобу / Автор картинки Maks Foreigner
"Киев стоял, стоит и будет стоять", – написал он.
Россия массированно атаковала Киев
- 28 мая российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе. Оккупационные войска атаковали Украину сразу 54 "Шахедами", из которых силы ПВО сбили 52.
- Значительной частью дронов враг пытался атаковать Киев и область. В КГВА заявили, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на Киев.
- Это была 14-я воздушная атака на столицу с начала мая 2023 года. Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов.
- По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
- В Голосеевском из-за сбития дронов обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ, пожар на территории одного из строек. Кроме того, было возгорание на территории предприятия.
- В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.