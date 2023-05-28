Настроение киевлян почти без изменений, – Данилов красноречивой картинкой поздравил Киев

В воскресенье, 28 мая, украинцы отметят День Киева. Столицу Украины красноречивой картинкой поздравил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов распространил картинку неизвестного автора, на которой изображена Родина-Мать с красноречивым жестом в адрес русских оккупантов. "Настроение киевлян без перемен. Ну почти без перемен", – написано на картинке.

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Данилов заявил, что россияне продолжают демонстрировать тупость

На картинке Родина-Мать указывает россиянам на курс, который в феврале 2022 года задали защитники острова Змеиный.

"С Днем Киева! Мы тебя любим, наш любимый и мужественный город", – написал секретарь СНБО.



Данилов поздравил с Днем Киева / Фото с твиттера Данилова

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что в 5:30 утра пересмотрел утреннюю оперативную постройку. По его словам, россияне продолжают демонстрировать тупость и упрямство.

"Только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные "достоинства" – тупость и упрямство в разных их вариациях", – написал Данилов.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко тоже присоединился к флешмобу и опубликовал похожую картинку.



Ткаченко присоединился к флешмобу / Автор картинки Maks Foreigner

"Киев стоял, стоит и будет стоять", – написал он.

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