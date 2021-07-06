Этот вариант предусматривает политико-дипломатический путь решения сложного вопроса. Об этом интервью программы "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов рассказал о возвращении ОРДЛО

На вопрос журналистки, есть ли у президента план "Б" по возвращению временно оккупированных территорий, он заверил, что власть в целом имеет 5 путей решения конфликта на востоке.

Поверьте, у Владимира Александровича (Зеленского – 24 канал) там полный алфавит. Если надо будет дойти до "Я", то мы и до "Я" дойдем,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Зеленский по-другому начал относиться к войне на Донбассе. Ранее во власти договорились, что возьмут промежуток времени – 1 год, чтобы договориться мирным путем с агрессором и закончить все процессы.

Какой путь выбрала власть

Обязательства, которые брал на себя президент и украинская группа делегатов на встрече в Париже, выполнили полностью. Несмотря на это, как отметил секретарь СНБО, некоторые решения были не совсем выгодными, потому что не все общество это поддержало.

В то же время российская сторона не выполнила ничего. Данилов отметил, что отношение Зеленского к конфликту изменилось, но не считает, что с Владимиром Путиным не надо общаться. По его мнению, возможно стоит провести встречу с главой Кремля, чтобы четко понять их позицию.

Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет просмотреть в нашем ютубе.

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Встреча в Париже: главное

В декабре 2019 году в Париже, столице Франции, состоялась встреча в нормандском формате.

Зеленский тогда впервые провел личный разговор с Путиным.

Мировые лидеры согласовали, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно только после выполнения Минских договоренностей, которые приняли в 2015 году.



О чем договорились в Париже 9 декабря 2019 / инфографика 24 канала