Этот вариант предусматривает политико-дипломатический путь решения сложного вопроса. Об этом интервью программы "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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Данилов рассказал о возвращении ОРДЛО
На вопрос журналистки, есть ли у президента план "Б" по возвращению временно оккупированных территорий, он заверил, что власть в целом имеет 5 путей решения конфликта на востоке.
Поверьте, у Владимира Александровича (Зеленского – 24 канал) там полный алфавит. Если надо будет дойти до "Я", то мы и до "Я" дойдем,
– подчеркнул Данилов.
Он отметил, что Зеленский по-другому начал относиться к войне на Донбассе. Ранее во власти договорились, что возьмут промежуток времени – 1 год, чтобы договориться мирным путем с агрессором и закончить все процессы.
Какой путь выбрала власть
Обязательства, которые брал на себя президент и украинская группа делегатов на встрече в Париже, выполнили полностью. Несмотря на это, как отметил секретарь СНБО, некоторые решения были не совсем выгодными, потому что не все общество это поддержало.
В то же время российская сторона не выполнила ничего. Данилов отметил, что отношение Зеленского к конфликту изменилось, но не считает, что с Владимиром Путиным не надо общаться. По его мнению, возможно стоит провести встречу с главой Кремля, чтобы четко понять их позицию.
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Встреча в Париже: главное
- В декабре 2019 году в Париже, столице Франции, состоялась встреча в нормандском формате.
- Зеленский тогда впервые провел личный разговор с Путиным.
- Мировые лидеры согласовали, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно только после выполнения Минских договоренностей, которые приняли в 2015 году.
О чем договорились в Париже 9 декабря 2019 / инфографика 24 канала