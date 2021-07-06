Цей варіант передбачає політико-дипломатичний шлях розв'язання складного питання. Про це інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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Данілов розповів про повернення ОРДЛО

На запитання журналістки, чи є у президента план "Б" щодо повернення тимчасово окупованих територій, він запевнив, що влада загалом має 5 шляхів розв'язання конфлікту на Сході.

Повірте, у Володимира Олександровича (Зеленського – 24 канал) там повний алфавіт. Якщо треба буде дійти до "Я", то ми й до "Я" дійдемо,

– підкреслив Данілов.

Він зауважив, що Зеленський по-іншому почав ставитись до війни на Донбасі. Раніше у владі домовились, що візьмуть проміжок часу – 1 рік, щоб домовитись мирним шляхом із агресором та закінчити всі процеси.

Який шлях вибрала влада

Зобов'язання, які брав на себе президент та українська група делегатів на зустрічі у Парижі, виконали повністю. Попри це, як зауважив секретар РНБО, деякі рішення були не зовсім вигідними, бо не все суспільство це підтримало.

Водночас російська сторона не виконала нічого. Данілов наголосив, що ставлення Зеленського до конфлікту змінилось, але не вважає, що з Володимиром Путіним не треба спілкуватись. На його думку, можливо варто провести зустріч із очільником Кремля, аби чітко зрозуміти їхню позицію.

Зверніть увагу! Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в нашому ютубі.

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Зустріч у Парижі: головне

У грудні 2019 році у Парижі, столиці Франції, відбулась зустріч у нормандському форматі.

Зеленський тоді вперше провів особисту розмову із Путіним.

Світові лідери погодили, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливе лише після виконання Мінських домовленостей, які ухвалили у 2015 році.



Про що домовились у Парижі 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу