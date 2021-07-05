Потому что участниками Совета являются люди с опытом, с юридическим образованием. Об этом в интервью программы "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
К теме Фамилия не имеет значения, – Данилов ответил, есть ли в СНБО проекты санкции против Порошенко
СНБО принял санкции против Фукса и Фирташа
Он отметил, что в СНБО представлены все ветви власти, а председателем является президент. Временами в органе возникают дискуссии, что обусловлено продиктованной политической позицией некоторых членов. Однако они имеют на это право.
Например, я могу сказать, что когда было голосование касательно Фирташа, Фукса, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не воздержался,
– подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что письма голосования являются документами, которые сохраняются. Нужно очень внимательно читать законы, поэтому когда говорят, что санкции могут ввести только за террористическую деятельность – "это полная чушь".
Алексей Данилов прокомментировал работу СНБО: смотрите видео
Санкции против Фирташа и Фукса: главное
- 18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов – Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.
- Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.
- Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".