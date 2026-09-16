Об этом говорится в указе президента от 15 сентября 2026 года.
Кто возглавил войска связи и кибербезопасности ВСУ?
С 2023 года бригадный генерал Алексей Коваленко временно исполнял обязанности командующего Войсками связи и кибербезопасности ВСУ.
Также он занимает должность начальника Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.
Отметим, что войска связи и кибербезопасности отвечают за связь, информационные системы, боевое управление и оповещение в ВСУ. Также они участвуют в обеспечении кибербезопасности и защите Украины от киберугроз.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В августе Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине Дня войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины, который отмечается 8 августа.
Напомним, указом от 14 сентября Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Им стал Константин Гуменюк вместо Анатолия Казмирчука.
Гуменюк – военный хирург, полковник медицинской службы. У него есть опыт работы непосредственно на фронте.
В 2014 году служил в составе 95-й аэромобильной бригады в качестве старшего врача передовой врачебно-сестринской бригады.
В 2017 году Гуменюк стал главным хирургом АТО, а в 2018 – 2019 годах – главным хирургом Операции Объединенных сил. С 2019 года он занимал должность главного хирурга ВСУ.
Ранее стало известно, что бригадный генерал и Герой Украины Денис Прокопенко с позывным "Редис" возглавил группировку войск "Азов".
На восточном направлении также создается еще одна группировка войск, которую возглавит Герой Украины Андрей Билецкий.
Обе группировки должны усилить оборону украинских позиций в Донецкой области.