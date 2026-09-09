Об этом LIGA.net сообщил заместитель Билецкого Родион Кудряшов.

Что известно о новой должности Билецкого?

"Центр" будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области. При этом Билецкий сохранит должность командующего Третьим армейским корпусом.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о создании двух новых группировок для усиления обороны Донецкой области. Одну из них возглавит Билецкий, другую – командир корпуса "Азов" Денис Прокопенко.

По данным источника hromadske в Силах обороны, вторая группировка будет называться "Азов".

24 августа Зеленский присвоил Андрею Билецкому звание Героя Украины. Награду бригадный генерал получил за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности государства.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил военным нового командующего Сухопутными войсками – бригадного генерала Святослава Заица.

По словам Драпатого, Заица выбрали за его боевой опыт, умение эффективно командовать и внедрять современные технологии.

Также сообщалось, что полковник Эмиль Ишкулов может возглавить 11-й корпус Сухопутных войск, который защищает Славянск и Краматорск. Он должен заменить бригадного генерала Алексея Майстренко.

В 2024 году Ишкулова уволил с должности командира 80-й бригады после конфликта с тогдашним Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за приказа о Курской операции.