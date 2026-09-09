Про це LIGA.net повідомив заступник Білецького Родіон Кудряшов.

Що відомо про нову посаду Білецького?

"Центр" відповідатиме за оборону значної частини Донецької області. Водночас Білецький збереже посаду командувача Третього армійського корпусу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про створення двох нових угруповань для посилення оборони Донеччини. Одне з них очолить Білецький, інше – командир корпусу "Азов" Денис Прокопенко.

За даними джерела hromadske у Силах оборони, друге угруповання матиме назву "Азов".

24 серпня Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України. Відзнаку бригадний генерал отримав за мужність і героїзм під час захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив військовим нового командувача Сухопутних військ – бригадного генерала Святослава Заїця.

За словами Драпатого, Заїця обрали через його бойовий досвід, уміння ефективно командувати та впроваджувати сучасні технології.

Також повідомлялося, що полковник Еміль Ішкулов може очолити 11-й корпус Сухопутних військ, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ. Він має замінити бригадного генерала Олексія Майстренка.

У 2024 році Ішкулова звільнили з посади командира 80-ї бригади після конфлікту з тодішнім головкомом ЗСУ Олександром Сирським через наказ щодо Курської операції.