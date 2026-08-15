Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на трьох співрозмовників у Силах оборони.

Що відомо про майбутнє призначення Ішкулова?

Полковник Еміль Ішкулов найближчим часом може очолити 11-й корпус Сухопутних військ, який відповідає за оборону Слов'янська та Краматорська на Донеччині.

Ішкулов замінить бригадного генерала Олексія Майстренка, який керував корпусом близько пів року. Офіційних причин кадрової зміни поки не називають.

Водночас джерела в 11-му корпусі кажуть, що стиль управління Майстренка не відповідав сучасним вимогам ведення війни.

11-й корпус діє на одній із найскладніших ділянок фронту – Слов'янському та Краматорському напрямках, де російські війська продовжують наступальні дії.

Один із високопоставлених співрозмовників видання вважає, що призначення Ішкулова має посилити оборону цього району.

Військові, які служили разом з Ішкуловим у 80-й бригаді, характеризують його як вимогливого командира з сильними управлінськими навичками.

На новій посаді Ішкулов також взаємодіятиме з 3-м корпусом, який діє на Лиманському напрямку на Донеччині та біля Борової на Харківщині. Нещодавно 11-й корпус передав йому у підпорядкування дві бригади – 81-шу та 54-ту.

Видання припускає, що між Ішкуловим та командиром 3-го корпусу Андрієм Білецьким зберігаються хороші стосунки ще з часів наступу під Бахмутом – влітку 2023 року.

Призначення Ішкулова пов'язують із рішенням нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого "реабілітувати" його після Курської операції. Тоді він відмовився вести 80-ту бригаду на територію Росії. Через це він, за даними видання, "впав у немилість" тодішнього головнокомандувача Олександра Сирського та був переведений на посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ.

Нагадаємо, що Ішкулова звільнили з посади командира 80-ї бригади ДШВ влітку 2024 року. Тоді, коментуючи своє звільнення, полковник натякнув, що його бригаді поставили нереалістичну бригаду.