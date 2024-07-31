Еміль Ішкулов тепер займатиме посаду заступника начальника штабу десантно-штурмових військ. У ДШВ згодом повідомили, що замінити Ішкулова повинен "грамотний бойовий офіцер", який є повним лицарем орденів Богдана Хмельницького всіх ступенів і тривалий час успішно вів бойові дії у складі цієї бригади.

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Еміль Ішкулов висловився про власне звільнення

Раніше народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Еміля Ішкулова зняли з командування бригадою, аби призначити на вищу посаду, яка дасть можливість далі рости.

Ну, як підвищення?.. Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник. Натомість я іду на його посаду – заступника начальника розвідки,

– прокоментував сам Ішкулов в інтерв'ю.

За його словами, командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва щодо переведення Ішкулова на нову посаду.

Раніше бійці 80-ї бригади дійсно виступили проти звільнення комбрига Ішкулова. За їх словами, ймовірною причиною звільнення могло бути те, що Ішкулов виступив проти завдання, на яке у бригади не вистачило б сил.

Вони (командири підрозділів, – 24 Канал) частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені (у керівництві ДШВ, – 24 Канал) сказали: "тобі, напевно, треба відпочити",

– розповів Еміль Ішкулов.

Ішкулов додав, що спілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, не уточнивши деталей, але додав, що на посаду командира бригади його не повернуть.