За словами Ішкулова, бригада, яку він очолював, має потужний потенціал з найкращих командирів, офіцерів, сержантів та солдат. 80-та бригада понад 10 років, з першого дня війни викликає жах і страх у росіян.

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Комбриг 80-ї бригади відреагував на звільнення

Еміль Ішкулов подякував волонтерам, меценатам, небайдужим українцям, представникам органів влади та журналістам – "всім тим, хто весь час були поруч".

За 1 рік і 7 місяців служби в колективі "Сталевих Галицьких Левів" були різні моменти – були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80 ОДШБр!

– написав він.

Військовий також висловив сподівання, що 80 ОДШБр і надалі буде "одним злагодженим та потужним колективом".

Дякую всім за службу. Мав за честь,

– підсумував Ішкулов.

Важливо! У командуванні також ДШВ відреагували на чутки щодо звільнення з посади комбрига полковника Еміля Ішкулова. Там заявили, що рішенням військового керівництва, Ішкулова буде призначено на вищу посаду.

Раніше бійці 80-ї бригади виступили проти звільнення комбрига Ішкулова. За їх словами, ймовірною причиною звільнення могло бути те, що Ішкулов виступив проти завдання, на яке у бригади не вистачило б сил.