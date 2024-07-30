За словами Ішкулова, бригада, яку він очолював, має потужний потенціал з найкращих командирів, офіцерів, сержантів та солдат. 80-та бригада понад 10 років, з першого дня війни викликає жах і страх у росіян.
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Комбриг 80-ї бригади відреагував на звільнення
Еміль Ішкулов подякував волонтерам, меценатам, небайдужим українцям, представникам органів влади та журналістам – "всім тим, хто весь час були поруч".
За 1 рік і 7 місяців служби в колективі "Сталевих Галицьких Левів" були різні моменти – були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80 ОДШБр!
– написав він.
Військовий також висловив сподівання, що 80 ОДШБр і надалі буде "одним злагодженим та потужним колективом".
Дякую всім за службу. Мав за честь,
– підсумував Ішкулов.
Раніше бійці 80-ї бригади виступили проти звільнення комбрига Ішкулова. За їх словами, ймовірною причиною звільнення могло бути те, що Ішкулов виступив проти завдання, на яке у бригади не вистачило б сил.