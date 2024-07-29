Ворог посилює психологічний тиск на особовий склад ДШВ з метою зниження їх боєздатності та значущості у цій війні. Про це йдеться в заяві Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, яку оприлюднили ввечері 29 липня.

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Командування ДШВ спростовує чутки про можливу ліквідацію

В ДШВ зазначили, що на окремих інформаційних ресурсах поширюється інформація про нібито існуючі плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ в штурмові бригади Сухопутних військ та ліквідації Десантно-штурмових військ, як окремого роду Збройних Сил України.

Хочемо підкреслити, що Десантно-штурмові війська залишаються невід’ємною і самостійною складовою Збройних Сил України та продовжать розвиватися як окремий рід військ, що закріплено у Візії Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та затвердженій Стратегії розвитку Десантно-штурмових військ Збройних Сил України до 2035 року,

– заявило командування.

Військові наголосили, що десантно-штурмові війська протягом всього збройного протистояння з агресором успішно виконують бойові завдання на найважливіших та найнебезпечніших ділянках фронту. Українців також закликали не вірити фейковій інформації.

До слова, раніше у ДШВ спростували чутки про звільнення комбрига Ішкулова. Командування уточнило, що Еміль Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту, повний лицар орденів Богдана Хмельницького.