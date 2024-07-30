По словам Ишкулова, бригада, которую он возглавлял, имеет мощный потенциал из лучших командиров, офицеров, сержантов и солдат. 80-я бригада более 10 лет, с первого дня войны вызывает ужас и страх у россиян.

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Комбриг 80-й бригады отреагировал на увольнение

Эмиль Ишкулов поблагодарил волонтеров, меценатов, неравнодушных украинцев, представителей органов власти и журналистов – "всех тех, кто все время были рядом".

За 1 год и 7 месяцев службы в коллективе "Стальных Галицких Львов" были разные моменты – были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я очень горд, что был командиром мощной, славной 80 ОДШБр!

– написал он.

Военный также выразил надежду, что 80 ОДШБр и в дальнейшем будет "одним слаженным и мощным коллективом".

Спасибо всем за службу. Имел честь,

– подытожил Ишкулов.

Важно! В командовании также ДШВ отреагировали на слухи об увольнении с должности комбрига полковника Эмиля Ишкулова. Там заявили, что решением военного руководства, Ишкулов будет назначен на высшую должность.

Ранее бойцы 80-й бригады выступили против увольнения комбрига Ишкулова. По их словам, вероятной причиной увольнения могло быть то, что Ишкулов выступил против задания, на которое у бригады не хватило бы сил.