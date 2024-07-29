Вони записали відповідне звернення. А ймовірною причиною звільнення могло бути те, що Ішкулов виступив проти завдання, на яке у бригади не вистачило б сил.

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Ішкулов детально планує операції та цінує життя бійців

У бригаді вважають свого комбрига професіоналом.

Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки – від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, зокрема й у тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами, серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів,

– заявили бійці 80-ї бригади.

Військові розповіли, що Еміль Ішкулов завжди детально планує всі операції, цінує життя своїх бійців, розуміє стан поля бою та адекватно реагує на виклики війни.

"Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей і не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів", – додали у бригаді.

Військовослужбовці вимагають залишити на посаді полковника Ішкулова, "під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті".

Ми підтримуємо полковника Ішкулова,

– кажуть бійці.

Додамо, що Еміль Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року. До приходу у 80-ту бригаду, він служив у 25-ій та 81-ій.

Бійці 80-ї бригади виступили проти звільнення комбрига: дивіться відео