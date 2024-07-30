Нову посаду військового розкрив народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Читайте також "Вимагаємо залишити", – 80-та бригада ДШВ дізналася про можливе звільнення комбрига Ішкулова

Яку посаду отримав Еміль Ішкулов

Еміля Ішкулова зняли з командування бригадою, аби призначити на вищу посаду, яка дасть можливість далі рости.

Це той випадок, коли хорошому офіцеру, реальному офіцеру, який виконував правильно бойові завдання і весь цей час служив вірою і правдою, дали можливість далі рости. Погані офіцери, якщо вони є, їм не дають можливість... їх виводять в розпорядження і вони йдуть займатися своїми справами,

– пояснив Костенко.

За його словами, призначення на нову посаду – це "велике підвищення для командира бригади".

Я вважаю, це добре, що такого офіцера все ж таки відправили на підвищення, а не вивели за штат і не далі приймати участь у війні,

– сказав народний депутат.

Раніше командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади подякував своїм підлеглим за службу. За словами Ішкулова, бригада, яку він очолював, має потужний потенціал з найкращих командирів, офіцерів, сержантів та солдат.