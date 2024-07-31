Эмиль Ишкулов теперь будет занимать должность заместителя начальника штаба десантно-штурмовых войск. В ДШВ впоследствии сообщили, что заменить Ишкулова должен "грамотный боевой офицер", который является полным рыцарем орденов Богдана Хмельницкого всех степеней и длительное время успешно вел боевые действия в составе этой бригады.

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Эмиль Ишкулов высказался о собственном увольнении

Ранее народный депутат, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Эмиля Ишкулова сняли с командования бригадой, чтобы назначить на высшую должность, которая даст возможность дальше расти.

Ну, как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность – заместителя начальника разведки,

– прокомментировал сам Ишкулов в интервью.

По его словам, командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о переводе Ишкулова на новую должность.

Ранее бойцы 80-й бригады действительно выступили против увольнения комбрига Ишкулова. По их словам, вероятной причиной увольнения могло быть то, что Ишкулов выступил против задания, на которое у бригады не хватило бы сил.

Они (командиры подразделений, – 24 Канал) частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи. Соответственно, мне (в руководстве ДШВ, – 24 Канал) сказали: "тебе, наверное, надо отдохнуть",

– рассказал Эмиль Ишкулов.

Ишкулов добавил, что общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, не уточнив деталей, но добавил, что на должность командира бригады его не вернут.