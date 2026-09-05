Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Каковы основные задачи нового командующего Сухопутными войсками?

Михаил Драпатый представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками ВСУ – бригадного генерала Святослава Заица. Соответствующий указ о его назначении был подписан 2 сентября.

Основанием для выбора Заица стали его опыт управления войсками, способность доводить решения до конца и внедрять новые технологии там, где они дают реальное боевое преимущество.

Самая ценная боевая сила Вооруженных Сил – наши люди. Поэтому задача нового командующего – не просто изменить структуры и процессы. Его задача – сделать Сухопутные войска способными выполнять боевые задачи и лучше для людей, которые в них служат,

– сказал Драпатый.

Драпатый представил Заица / Фото Генштаба

Отдельно он подчеркнул необходимость изменить подходы к подготовке военных. Обучение должно соответствовать реалиям, с которыми военнослужащий столкнется на позиции, а не программам прошлых лет.

Среди других приоритетов – формирование следующего поколения офицеров и сержантов, где продвижение по службе должно зависеть от компетентности, результатов службы и лидерских качеств.

Также новому командующему поручено развивать беспилотные, цифровые и другие современные возможности. При этом главным критерием должно быть не количество таких систем в отчетах, а их реальная польза на поле боя и способность спасать жизни украинских военных.

Драпатый также подчеркнул необходимость оперативной передачи боевого опыта тем, кто обучает военных, планирует операции и принимает решения.

Напомним, Святослав Заиц – украинский военный, выходец из Десантно-штурмовых войск, прошедший путь от командира разведывательной роты до командующего 20-м армейским корпусом. По открытым данным, военную службу он начал в 2006 году.

Особенно важным этапом его карьеры стали события 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма. На тот момент Заиц был командиром разведывательной роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и находился на полуострове вместе с почти сотней украинских военнослужащих.