Соответствующие указы появились на сайте президента Украины. Об этом сообщил заместитель главы ОП Сергей Палиса.

Что известно о назначениях?

Вечером Владимир Зеленский подписал два указа. Указом № 909/2026 президент уволил Анатолия Петровича Казмирчука от должности командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. А указом № 908/2026 назначил на эту должность военного хирурга, полковника медицинской службы Константина Гуменюка.

Заместитель главы ОП сообщил, что это решение Зеленский принял совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества. Впереди много работы и непростых задач. Главный приоритет на этой должности – сохранение жизни и здоровья украинского воина,

– заявил Палиса.

Известно, что в 2014 году Гуменюк находился в зоне АТО и служил старшим передовой врачебно-сестринской бригады в составе 95-й аэромобильной бригады. В 2017 году стал главным хирургом АТО.

В 2018–2019 годах он занимал должность главного хирурга Операции Объединенных сил. С 2019 года его назначили главным хирургом ВСУ.

Напомним, 9 сентября СМИ сообщали, что командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий возглавит новую группировку войск "Центр". Она станет временным органом управления Силами обороны и будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области. При этом Билецкий сохранит свою нынешнюю должность.