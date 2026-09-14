Відповідні укази з'явились на сайті президента України. Про це повідомив заступник керівника ОП Сергій Паліса.

Що відомо про призначення?

Ввечері Володимир Зеленський підписав 2 укази. Документом № 909/2026 президент звільнив Казмірчука Анатолія Петровича з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України. А указом № 908/2026 призначив на цю посаду військового хірурга, полковник медичної служби Костянтина Гуменюка.

Заступник керівника ОП повідомив, що це рішення Зеленський ухвалив разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти. Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді – збереження життя та здоров’я українського воїна,

– заявив Паліса.

Відомо, що у 2014 році Гуменюк перебував у зоні АТО та служив старшим передової лікарсько-сестринської бригади в складі 95 аеромобільної бригади. У 2017 році став головним хірургом АТО.

У 2018 – 2019 роках він обіймав посаду головного хірурга Операції Об’єднаних сил. Від 2019 року його призначили головним хірургом ЗСУ.

Нагадаємо, 9 вересня ЗМІ писали, що командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький очолить нове угруповання військ "Центр". Воно стане тимчасовим органом управління Сил оборони й відповідатиме за оборону значної частини Донецької області. Водночас Білецький збереже свою чинну посаду.