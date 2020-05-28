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За санкции против России в МИД будет отвечать Алексей Макеев: что о нем известно

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Алексей Макеев – биография посла по особым поручениям
Алексей Макеев стал специальным представителем по вопросам санкционной политики / slovoidilo.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 мая назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева на новую должность – специального представителя по вопросам санкционной политики.

Что предусматривает новая должность в МИД

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства и взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. Об этом сообщили на официальном сайте МИД.

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В ведомстве добавили, что назначение Макеева:

  • создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона о санкциях;
  • будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.

Что говорит Кулеба

Комментируя назначение Макеева, Кулеба отметил на своей фейсбук-странице, что, когда он стал министром, "то увидел, что санкции на повестке дня МИД есть, а порядка с ними нет".

По словам главы МИД, чтобы решить эту проблему, не только создали должность спецпредставителя по санкционной политике и назначили на нее Макеева. Создали также систему управления санкционной политикой внутри МИД. В системе каждый четко понимает свое место и задачи. В одном из департаментов МИД собирается и обрабатывается информация от всех причастных, а спецпредставитель является центром координации и коммуникации принимаемых решений и политики.

К теме санкций Меркель выступила за сохранение санкций против России

Что известно об Алексее Макееве

  • Макеев специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов.
  • Свободно владеет немецким и английским языками, общается на испанском и французском.
  • В 2014 − 2020 годах Макеев работал политическим директором МИД.

Декларация Макеева: что известно о деньгах и имуществе

  • По данным в декларации Макеева за 2018 год, он является владельцем трети квартиры в Киеве площадью 38,8 квадратных метра.
  • Жена Елена Макеева владеет квартирой в Киеве на 33,8 квадратных метра.
  • Еще одна квартира в Киеве на 55,58 квадратных метра принадлежит дочери Макеева.
  • В собственности Макеева также есть авто Honda CR-V (2011 года выпуска).
  • В течение 2018 года дипломат получил почти 800 тысяч гривен зарплаты;
  • Его жена – почти 213 тысяч гривен зарплаты и 1 миллион 745 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности.
  • Жена Макеева также хранит в наличке 10 тысяч евро.
  • Дочь имеет 15 тысяч 400 евро на банковском счету во Франции.
  • Макеев задекларировал также финансовое обязательство его жены перед Людмилой Ивановной Аксеновой на более чем 12 миллионов 600 тысяч гривен по договору об отступлении права требования.
  • Елене Макеевой также принадлежит 20% ООО "Аудиторская фирма Аксенова и партнеры".
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Санкции Новости политики Украина – Россия Николай Кулеба МИД Украины
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