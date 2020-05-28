За санкции против России в МИД будет отвечать Алексей Макеев: что о нем известно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 мая назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева на новую должность – специального представителя по вопросам санкционной политики.

Что предусматривает новая должность в МИД

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства и взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. Об этом сообщили на официальном сайте МИД.

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В ведомстве добавили, что назначение Макеева:

создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона о санкциях;

будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.

Что говорит Кулеба

Комментируя назначение Макеева, Кулеба отметил на своей фейсбук-странице, что, когда он стал министром, "то увидел, что санкции на повестке дня МИД есть, а порядка с ними нет".

По словам главы МИД, чтобы решить эту проблему, не только создали должность спецпредставителя по санкционной политике и назначили на нее Макеева. Создали также систему управления санкционной политикой внутри МИД. В системе каждый четко понимает свое место и задачи. В одном из департаментов МИД собирается и обрабатывается информация от всех причастных, а спецпредставитель является центром координации и коммуникации принимаемых решений и политики.

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Что известно об Алексее Макееве

Макеев специализируется на проблематике международной безопасности и анализе внешнеполитических процессов.

Свободно владеет немецким и английским языками, общается на испанском и французском.

В 2014 − 2020 годах Макеев работал политическим директором МИД.

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