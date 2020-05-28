За санкції проти Росії в МЗС відповідатиме Олексій Макеєв: що про нього відомо
Глава МЗС України Дмитро Кулеба 28 травня призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва на новостворену посаду – спеціального представника з питань санкційної політики.
Що передбачає нова посада в МЗС
Макеєв займатиметься координацією діяльності міністерства та взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.
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У відомстві додали, що призначення Макеєва:
- створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог закону про санкції;
- сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Росію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.
Що каже Кулеба
Коментуючи призначення Макеєва, Кулеба зазначив на своїй фейсбук-сторінці, що, коли він став міністром, "то побачив, що санкції на порядку денному МЗС є, а порядку з ними немає".
За словами голови МЗС, щоб вирішити цю проблему, не лише створили посаду спецпредставника з санкційної політики і призначили на неї Макеєва. Створили також систему управління санкційною політикою всередині МЗС. У системі кожен чітко розуміє своє місце і завдання. В одному з департаментів МЗС збирається та обробляється інформація від усіх причетних, а спецпредставник є центром координації та комунікації ухвалюваних рішень і політики.
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Що відомо про Олексія Макеєва
- Макеєв спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів.
- Вільно володіє німецькою та англійською мовами, спілкується іспанською та французькою.
- У 2014 − 2020 роках Макеєв працював політичним директором МЗС.
Декларація Макеєва: що відомо про гроші та майно
- За даними в декларацієї Макеєва за 2018 рік, він є власником третини квартири в Києві площею 38,8 квадратних метра.
- Дружина Олена Макеєва володіє квартирою в Києві на 33,8 квадратних метра.
- Ще одна квартира в Києві на 55,58 квадратних метра належить доньці Макеєва.
- У власності Макеєва також є авто Honda CR-V (2011 року випуску).
- Протягом 2018 року дипломат отримав майже 800 тисяч гривень зарплати;
- Його дружина – майже 213 тисяч гривень зарплати та 1 мільйон 745 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності.
- Дружина Макеєва також зберігає в готівці 10 тисяч євро.
- Донька має 15 тисяч 400 євро на банківському рахунку у Франції.
- Макеєв задекларував також фінансове зобов’язання його дружини перед Людмилою Іванівною Аксьоновою на понад 12 мільйонів 600 тисяч гривень за договором про відступлення права вимоги.
- Олені Макеєвій також належить 20% ТОВ "Аудиторська фірма Аксьонова та партнери".