За санкції проти Росії в МЗС відповідатиме Олексій Макеєв: що про нього відомо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 28 травня призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва на новостворену посаду – спеціального представника з питань санкційної політики.

Що передбачає нова посада в МЗС

Макеєв займатиметься координацією діяльності міністерства та взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.

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У відомстві додали, що призначення Макеєва:

створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог закону про санкції;

сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Росію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.

Що каже Кулеба

Коментуючи призначення Макеєва, Кулеба зазначив на своїй фейсбук-сторінці, що, коли він став міністром, "то побачив, що санкції на порядку денному МЗС є, а порядку з ними немає".

За словами голови МЗС, щоб вирішити цю проблему, не лише створили посаду спецпредставника з санкційної політики і призначили на неї Макеєва. Створили також систему управління санкційною політикою всередині МЗС. У системі кожен чітко розуміє своє місце і завдання. В одному з департаментів МЗС збирається та обробляється інформація від усіх причетних, а спецпредставник є центром координації та комунікації ухвалюваних рішень і політики.

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Що відомо про Олексія Макеєва

Макеєв спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів.

Вільно володіє німецькою та англійською мовами, спілкується іспанською та французькою.

У 2014 − 2020 роках Макеєв працював політичним директором МЗС.

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