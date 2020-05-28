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За санкції проти Росії в МЗС відповідатиме Олексій Макеєв: що про нього відомо

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Олексій Макеєв став спеціальним представником з питань санкційної політики
Олексій Макеєв став спеціальним представником з питань санкційної політики / slovoidilo.ua

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 28 травня призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва на новостворену посаду – спеціального представника з питань санкційної політики.

Що передбачає нова посада в МЗС

Макеєв займатиметься координацією діяльності міністерства та взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.

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У відомстві додали, що призначення Макеєва:

  • створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог закону про санкції;
  • сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Росію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини.

Що каже Кулеба

Коментуючи призначення Макеєва, Кулеба зазначив на своїй фейсбук-сторінці, що, коли він став міністром, "то побачив, що санкції на порядку денному МЗС є, а порядку з ними немає".

За словами голови МЗС, щоб вирішити цю проблему, не лише створили посаду спецпредставника з санкційної політики і призначили на неї Макеєва. Створили також систему управління санкційною політикою всередині МЗС. У системі кожен чітко розуміє своє місце і завдання. В одному з департаментів МЗС збирається та обробляється інформація від усіх причетних, а спецпредставник є центром координації та комунікації ухвалюваних рішень і політики.

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Що відомо про Олексія Макеєва

  • Макеєв спеціалізується на проблематиці міжнародної безпеки та аналізі зовнішньополітичних процесів.
  • Вільно володіє німецькою та англійською мовами, спілкується іспанською та французькою.
  • У 2014 − 2020 роках Макеєв працював політичним директором МЗС.

Декларація Макеєва: що відомо про гроші та майно

  • За даними в декларацієї Макеєва за 2018 рік, він є власником третини квартири в Києві площею 38,8 квадратних метра.
  • Дружина Олена Макеєва володіє квартирою в Києві на 33,8 квадратних метра.
  • Ще одна квартира в Києві на 55,58 квадратних метра належить доньці Макеєва.
  • У власності Макеєва також є авто Honda CR-V (2011 року випуску).
  • Протягом 2018 року дипломат отримав майже 800 тисяч гривень зарплати;
  • Його дружина – майже 213 тисяч гривень зарплати та 1 мільйон 745 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності.
  • Дружина Макеєва також зберігає в готівці 10 тисяч євро.
  • Донька має 15 тисяч 400 євро на банківському рахунку у Франції.
  • Макеєв задекларував також фінансове зобов’язання його дружини перед Людмилою Іванівною Аксьоновою на понад 12 мільйонів 600 тисяч гривень за договором про відступлення права вимоги.
  • Олені Макеєвій також належить 20% ТОВ "Аудиторська фірма Аксьонова та партнери".
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Санкції Новини політики Україна – Росія Микола Кулеба МЗС України
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