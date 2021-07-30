Рада наполовину складатиметься з міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос. Через пів року вона має перевірити усіх чинних членів ВРП і рекомендувати звільнити тих, хто не відповідає критеріям доброчесності та компетентності.

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У ВРП немає очільника

Наразі у Вищій раді правосуддя немає очільника. У попереднього голови, судді Андрія Овсієнка, ще у березні закінчились повноваження. У 42 роки він не захотів повертатись у суд, а пішов на пенсію. Тепер щасливий пенсіонер буде довічно отримувати близько 150 тисяч гривень щомісяця.

Скоріш за все у чинних членів ВРП немає довіри один до одного, тому обрати нового голову не можуть. Тож ці обов'язки виконує заступник голови Олексій Маловацький, про якого я і розповім більш детально.

Хто такий Олексій Маловацький

Маловацький до 2015 року був директором та засновником маловідомої юридичної компанії "Юс Новітас". Також він займався політичною діяльністю, входив у керівництво юридичного відділу у виборчому штабі Петра Порошенка.

На парламентських виборах у 2014 році Маловацький пробував стати народним депутатом. Він був 84 номером у списку "Блоку Петра Порошенка", але не пройшов. Однак він став депутатом Київської міськради.



Олексій Маловацький намагався стати нардепом / Фото sud.ua

Вже у 2015 році парламент призначив його членом Вищої ради юстиції, яку згодом реорганізували у Вищу раду правосуддя. Цікаво, що збором голосів за Маловацького у парламенті займався сумнозвісний депутат Олександр Онищенко. Він зараз є втікачем через відому газову справу, яку розслідує НАБУ.

Ще цікавішою є характеристика, яку Олексію Маловацькому дав депутат Сергій Власенко.

Наскільки я обізнаний, пан Олексій Маловацький, його попередня посада – юрист штабу "Блоку Петра Порошенка". Це абсолютно політичний призначенець, на жаль, і я змушений це констатувати,

– заявив нардеп.

У 2019 році Маловацького вдруге призначили членом ВРП. Цього разу усе відбулось за квотою З'їзду адвокатів. Якщо його перший прихід на посаду є результатом політичних домовленостей, то друге призначення взагалі прямо суперечить Конституції.

Відповідно до неї, одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя 2 строки поспіль. Здавалося б, ця норма унеможливлює повторне призначення Маловацького.

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Однак завдяки "шулерському трактуванню" цих норм, він стверджує, що 1 + 1 = 1 і повторне призначення насправді не є повторним. Тож попри пряму конституційну заборону, він повторно, а за його версією вперше, обійняв цю важливу посаду.

Як Маловацький проявив себе

Під час роботи у ВРП Маловацький проявив себе типовим представником системи та захисником інтересів суддівських кланів. У деяких випадках він аж надто старався. Наприклад, активно захищав голову ОАСКу Павла Вовка.

Також він виступав проти звільнення символу корупції у судах часів Віктора Януковича – Артура Ємельянова. Маловацький вважав, що його треба не звільнити, а відправити у почесну відставку.

Відзначився він і в гучній справі судді Ольги Ступак, чиї статки явно не відповідають доходам, і яка завдяки брехні стала суддею Верховного Суду. Маловацький був особливо активним та ставив питання, які були на користь судді. У результаті Ступак залишилась абсолютно безкарною.



Ольга Ступак стала суддею Верховного Суду завдяки брехні / Фото sud.ua

На конкурсі до Верховного Суду він був доповідачем щодо кандидатури Валентини Сімоненко. У підсумку її призначили, попри очевидну безграмотність та негативний висновок Громадської ради доброчесності. Маловацький був і доповідачем у дисциплінарному провадженні щодо Сімоненко.

Попри встановлене НАЗК порушення нею правил декларування, справу закрили без будь-якого покарання. Зате він пильно стежить, щоб у системі було якомога менше незалежних суддів, які здатні її змінювати.

Наприклад, попри кадровий голод, Маловацький активно долучився до блокування призначення суддею Катерини Застрожнікової. Розгляд її справи кілька разів відкладали. Як стало відомо зі співбесіди, єдиною причиною затягування було те, що вона є дружиною відомого судді Віктора Фоміна. Його ВРП переслідувала за те, що він давав НАБУ виконувати його роботу. Зокрема, дав доступ до телефонних трафіків голови ОАСКу Павла Вовка.



Голова ОАСКу Павло Вовк / Фото sud.ua

Маловацький – противник судової реформи

Однак найяскравіше Маловацький проявився саме впродовж останнього часу. Він став одним з найбільших противником судової реформи. Маловацький виступав на засіданнях парламентського комітету проти перезавантаження ВРП та участі міжнародників у її очищенні. Істерія на сайті ВРП проти ухвалення законів є першочергово його заслугою.

Ще після того, як Маловацький увійшов до керівництва ВРП, її діяльність стала значно менш прозорою. Ба більше, там стали масово порушувати законодавство про доступ до публічної інформації.

Лише за моїми позовами Верховний Суд ухвалив понад 10 рішень, якими визнав дії ВРП незаконними. Проте це не змінює її поведінку. Нещодавно ВРП незаконно відмовилась надати мені електронні копії досліджень дисциплінарної практики. Там сказали, що нададуть їх, якщо я заплачу 700 гривень за сканування документів, які є у них в електронній формі.

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Ще раз – сканування електронних документів. Абсурд? Так, але на суді юристка сказала, що така позиція погоджена з керівництвом ВРП, а отже Маловацькому таке підходить.

Якими є статки Маловацького

Зверну увагу й на чималі статки, якими може похвалитись Олексій Маловацький. Ще до Вищої ради правосуддя у 2013 році доволі молодий юрист став власником великого будинку під Києвом площею 445 квадратів. Задекларована вартість – понад 260 тисяч доларів.

Відповідно до документів, які підписав майбутній член ВРП, цей будинок він почав будувати у листопаді 2012, а закінчив через місяць. Зрозуміло, що це неправда. Фото підтверджують, що будівництво почалось ще у 2010 році.

Тобто він просто збрехав у офіційному документі. Мабуть, для того, щоб уникнути штрафу за незаконне будівництво.

У 2017 родина Маловацького придбала 2 квартири у будинку преміум-класу Royal Tower, що в центрі столиці. Офіційно за них заплатили майже 6,9 мільйона гривень. Якщо підрахувати усі задекларовані доходи та витрати родини Маловацьких за 2016 – 2017 роки, то виходить, що вони витратили значно більше ніж могли.



Олексій Маловацький може похвалитись чималими статками / Фото sud.ua

Дружина Маловацького є власником 2 авто – BMW X4 та Infiniti QX70, за які вона загалом заплатила майже 150 тисяч доларів. Вони точно не довіряють банкам, бо тримають майже усі свої збереження готівкою. Її чимало – понад 220 тисяч доларів.

Маловацький потрапляв у корупційні скандали

Маловацький потрапляв і в корупційні скандали. Журналісти стверджують, що його родина причетна до сумнівного отримання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" спецдозволу на розробку газового родовища у Полтавській області.

Ця маловідома компанія без аукціону отримала право 20 років добувати газ і заплатила за це усього 3,8 мільйона гривень – ціле газове родовище за ціною однієї з квартир Маловацького. Варто зауважити, що "Нафтогаз" був готовий заплатити за це 45 мільйонів гривень.

За даними журналістів, через 2 тижні після такої успішної угоди в компанії змінились власники. Ними стали офшорні компанії. Однак попередні власники отримали майже по 1,4 мільйона гривень від дружини члена ВРП – Наталії Маловацької. Журналісти вважають, що фактично саме вона отримала контроль над фірмою.

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Дружина відмовилася це коментувати, а Олексій Маловацький усе заперечив, сказавши, що йому взагалі невідома ця фірма. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження, яке розслідує НАБУ.

Крім того, прокуратура, "Нафтогаз" та НАБУ намагались оскаржити оборудку з отримання родовища, однак суди стали на бік ТОВ "Аркона Газ-Енергія". Цікаво, що під час того, як судді розглядали цю справу у ВРП, щодо окремих з них відкривали дисциплінарні провадження. Тобто Маловацький мав дуже переконливі інструменти впливу на ці процеси.

Це лише маленька частина інформації щодо чинного очільника ВРП Олексія Маловацького. Однак навіть її більш ніж достатньо, щоб зробити однозначний висновок щодо його доброчесності.

Вже скоро цим займатиметься Етична рада. Я закликаю усіх вас повідомляти їй факти недоброчесних дій членів ВРП. Разом ми маємо шанс справді очистити та перезавантажити ключовий судовий орган.