Он защищал Украину от российских окупантов с 2014 года. Накануне стало известно, что во время выполнения боевого задания в селе Малая Токмачка на Запорожье Алексей Мазур погиб. Боец был родом из Винницкой области.

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Сегодня в Киеве прощались с Азовцем Алексеем Мазуром, позывным "Родео". У себя на странице его жена написала фразу, отчеканенную в сознании как общую боль всей нации: "Мы так хотели просто жить". Война отняла это у них. Война унесла это у целого поколения хороших и добрых людей. И есть боль, которая на самом деле никогда не пройдет, раны, которые никогда не заживут,

– написали Либеровы.



Жена прощается с мужем Алексеем / Фото Константин и Влада Либеровы

Алексей Мазур женился этой весной. Он был ранен и получил травму ног, мог остаться в тылу, но не захотел – продолжил спасать раненых и был профессионалом своего дела.

Алексей был единственным сыном в семье, у него осталась мать и жена. После прощания в Киеве украинского защитника похоронят в Липовце.

Прощание с Алексеем Мазуром, Родео / Фото Власти и Константина Либеровых