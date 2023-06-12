Він захищав Україну від російських окупантів з 2014 року. Напередодні стало відомо, що під час виконання бойового завдання в селі Мала Токмачка на Запоріжжі Олексій Мазур – загинув. Боєць був родом із Вінниччини.

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Сьогодні в Києві прощались із Азовцем Олексієм Мазуром, позивний "Родео". У себе на сторінці його дружина написала фразу, яка викарбувалась у свідомості як спільний біль всієї нації: "Ми так хотіли просто жити". Війна забрала це в них. Війна забрала це в цілого покоління хороших і добрих людей. І є біль, який насправді ніколи не пройде, рани, які ніколи не загояться,

— написали Ліберови.



Дружина прощається з чоловіком Олексієм / Фото Костянтин і Влада Ліберові

Олексій Мазур одружився цієї весни. Він був поранений і отримав травму ніг, міг залишитися в тилу, але не захотів – продовжив рятувати поранених і був професіоналом своєї справи.

Олексій був єдиним сином у родині, у нього залишилися мати та дружина. Після прощання в Києві українського захисника поховають у рідному Липовці.

Прощання з Олексієм Мазуром, Родео / Фото Влади та Костянтина Ліберових