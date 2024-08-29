Летчик погиб во времяво время отражения массированной атаки России на Украину. Во время своего последнего боевого вылета он сбил три крылатые ракеты и ударный БпЛА, чем защитил украинцев.

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Как вспоминают об Алексее Меся

В своем телеграмм-канале офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан написал, что Андрей "Джус" Пильщиков и Алексей "Мунфиш" Месь останутся в истории теми, кто подарил украинской авиации новые крылья. Также он прикрепил фото пилотов, которые прибыли в США, чтобы выбить для Украины F-16.

"Джус" и "Мунфиш" во время визита в США / Фото "Штирлица"

Землячка Меся Инна Тимощук на своей странице в Фейсбук сообщила, что хоть знала погибшего пилота совсем немного, впрочем, запомнила его приветливым, эрудированным, образованным, добрым и чрезвычайно приятным юношей. Последний раз они виделись на межшкольных олимпиадах.

И сегодня наша встреча оказалась слишком болезненной..

Украина потеряла невероятного Человека, Воина и Специалиста. И такую потерю без преувеличения я бы назвала национальной трагедией,

– написала Тимощук.

Также на трагическое известие отреагировала девушка погибшего в 2023 году пилота "Джуса" Мелания Подоляк. Также она приложила фото на котором изображены Алексей Месь, Андрей Пильщаком и Александр Корпан. Все трое пилотов отдали жизнь в бою за Украину.

Алексей Месь, Андрей Пильщаком и Александр Корпан / Фото Мелании Подоляк

Интересную историю с Месем вспомнил Сергей Притула.

"Сентябрь 2022 года. Один из военных аэродромов на западе страны. Мы передаем Воздушным Силам "Народные Байрактары". В этот момент на взлетной полосе приземляется истребитель, который вернулся с боевого вылета.

Огромное оживление среди личного состава. Moonfish вернулся!", – вспоминает волонтер.

Он рассказал, что Алексей был чрезвычайно харизматичным и обладал отличным чувством юмора. Также он дал разрешение, чтобы написать маркером на средствах поражения "приветы" для российских войск.



"Больше мы не пересекались, но об Алексее я неоднократно слышал не только от знакомых в Украине, но и, например, в Вашингтоне в феврале этого года. Он был (вместе с "Джусом") тем, кто выбивал из партнеров F-16 для защиты Украины. И в своем последнем полете именно на F-16 он сохранил много жизней наших граждан, сбив три крылатые ракеты и 1 ударный БпЛА", – написал Притула.

Сергей Притула и Алексей Месь / Фото Сергея Притулы