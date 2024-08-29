Льотчик загинув під час відбиття масованої атаки Росії на Україну. Під час свого останнього бойового вильоту він збив три крилаті ракети та ударний БпЛА, чим захистив українців.

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Як згадують про Олексія Меся

В своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан написав, що Андрій "Джус" Пільщиков та Олексій "Мунфіш" Месь залишаться в історії тими, хто подарував українській авіації нові крила. Також він прикріпив фото пілотів, які прибули до США, щоб вибити для України F-16.

"Джус" та "Мунфіш" під час візиту до США / Фото "Штірліца"

Землячка Меся Інна Тимощук на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що хоч знала загиблого пілота зовсім трохи, втім, запам'ятала його привітним, ерудованим, освіченим, добрим та надзвичайно приємним юнаком. Востаннє вони бачилися на міжшкільних олімпіадах.

І сьогодні наша зустріч виявилась занадто болісною…

Україна втратила неймовірну Людину, Воїна та Фахівця. І таку втрату без перебільшення я б назвала національною трагедією,

– написала Тимощук.

Також на трагічну звістку відреагувала дівчина загиблого у 2023 році пілота "Джуса" Меланія Подоляк. Також вона приклала фото на якому зображені Олексій Месь, Андрій Пільщаком та Олександр Корпан. Усі троє пілотів віддали життя у бою за Україну.

Олексій Месь, Андрій Пільщаком та Олександр Корпан / Фото Меланії Подоляк

Цікаву історію із Месем пригадав Сергій Притула.

"Вересень 2022. Один з військових аеродромів на заході країни. Ми передаємо Повітряним Силам "Народні Байрактари". В цей момент на злітній смузі приземляється винищувач, який повернувся з бойового вильоту.

Величезне пожвавлення серед особового складу. Moonfish повернувся!", – згадує волонтер.

Він розповів, що Олексій був надзвичайно харизматичним і володів відмінним почуттям гумору. Також він дав дозвіл, щоб написати маркером на засобах ураження "привіти" для російських військ.



"Більше ми не перетинались, але про Олексія я неодноразово чув не тільки від знайомих в Україні, але й, приміром, у Вашингтоні в лютому цього року. Він був (разом із "Джусом") тим, хто вибивав із партнерів F-16 для захисту України. І в своєму останньому польоті саме на F-16 він зберіг багато життів наших громадян, збивши три крилаті ракети та 1 ударний БпЛА", – написав Притула.

Сергій Притула та Олексій Месь / Фото Сергія Притули