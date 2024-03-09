Журналисты CNN отметили, что для этого олигарх прилетел лично в Москву. По данным нескольких источников, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также приложила усилия, чтобы освободить Навального из колонии.

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Абрамович участвовал в процессе возможного обмена Навального

Авторы материала, ссылаясь на источники, близкие к процессу, отметили, что Роман Абрамович, который находится под санкциями на Западе и проводит большую часть своего времени в Объединенных Арабских Эмиратах, встретился с официальным представителем США, когда приобрели идеи сложного обмена с участием семи человек.

Один источник, знакомый с передвижениями Абрамовича, сообщил, что он ездил в Москву, чтобы встретиться с официальными лицами в Кремле. Сейчас журналисты не смогли должным образом подтвердить, когда Абрамович приехал в Москву, а также факт, что он встречался с президентом России Владимиром Путиным за несколько часов до смерти российского оппозиционера.

Ключевой помощник Навального Мария Певчих заявила, что Абрамович участвовал в разработке соглашения и доставил предложение об обмене Навального в Кремль. Она добавила, что он действует как "неформальный участник переговоров в общении с американскими и европейскими официальными лицами".

Источник, знакомый с причастностью Абрамовича, сообщил, что он был "поражен", узнав, что Навальный умер, даже когда он продолжал обмен.

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от вопросов о причастности Абрамовича. На вопрос, знает ли он, обсуждал ли Абрамович с Путиным обмен пленными, он сказал, что, мол, "это вопрос не к нам".

Кроме того, один из западных дипломатов сказал журналистам CNN, что по шкале от 1 до 10 перспективы обмена Навального "достигли семи – восьми".

Навального должны были обменять с другими осужденными в России

Авторы материала отметили, что еще летом 2022 года на фестивале Aspen Ideas в Колорадо к Хиллари Клинтон обратился Христо Грозев, который несколько лет работал с командой Навального.

Грозев сказал CNN, что Клинтон согласилась обратиться к официальным лицам в администрации Байдена с идеей обменять Навального на россиянина, связанного со службой безопасности, ФСБ, которого осудили за убийство в Берлине. Также обсуждалось имя российского торговца оружием Виктора Бута.

Советник Навального Мария Певчих также сказала, что россиянин, осужденный за убийство чеченского диссидента в Берлине в 2019 году, был включен в предложенную сделку. Она также сообщила, что Путину предложили обменять киллера и сотрудника ФСБ Вадима Красикова, отбывающего наказание за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.

Окончательные границы предложенной сделки непонятны, но лицо, близкое к команде Навального, сказала, что расширенное предложение включало возможное освобождение как американского репортера Эвана Гершковича, так и другого американца, заключенного в России, Пола Велана, помимо Навального.

Другим россиянином, которого могли включить в обмен, является Сергей Черкасов. Это российский шпион, обвиняемый Министерством юстиции США в мошенничестве и других преступлениях, и который содержится в Бразилии. Бразильские власти отклонили запросы России и США об экстрадиции.

В конце концов журналисты отметили, что Абрамович, как утверждают многочисленные источники, не отчаялся. Но когда именно и как он передал неофициальное предложение Кремля или самому президенту Путину, до сих пор не подтверждено.