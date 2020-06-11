Алексей Неижпапа стал новым командующим ВМС Украины: что о нем известно
Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских Сил ВСУ. Перед тем президент уволил предыдущего руководителя Игоря Воронченко.
Соответствующие указы о назначении Неижпапы и, соответственно, увольнения Воронченко опубликованы на сайте Президента. Хотя информация о кадровых ротациях в ВМС появилась в СМИ еще в мае, указ главы государства подписан 11 июня.
К теме Не понимает ажиотажа: адмирал Воронченко назвал причины своей отставки
Кто такой Алексей Неижпапа
Неижпапа – украинский флотоводец, имеет звание контр-адмирала, бывший начальник Академии военно-морских сил имени Нахимова.
Алексею Неижпапие 44 года, он родился в Севастополе. Был начальником походного штаба на корабле управления "Славутич", который успешно завершил выполнение задач в рамках активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor.
С января 2015 года – заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил ВС Украины. Участвовал в АТО на Донбассе.
О назначении Алексея Неижпапы информация в конце мая просочилась в СМИ. Тогда же предыдущий глава Игорь Воронченко заявил о своей отставке.
Что известно об отставке Вороченка
- Адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны. По словам Воронченко, после четырех лет командования ВМС он может "достойно передать наработки и опыт своему преемнику".
- Он удивился громкой огласки в СМИ о его увольнении.
- Воронченко отметил, что придерживается подходов и принципов, которые присущи армиям ведущих стран мира.
- По его мнению, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4-5 лет должно передавать свой опыт и знания. Он отметил, что ротационный принцип как раз и соответствует подходам, которые действуют в НАТО.