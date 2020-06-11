Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских Сил ВСУ. Перед тем президент уволил предыдущего руководителя Игоря Воронченко.

Соответствующие указы о назначении Неижпапы и, соответственно, увольнения Воронченко опубликованы на сайте Президента. Хотя информация о кадровых ротациях в ВМС появилась в СМИ еще в мае, указ главы государства подписан 11 июня.

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Кто такой Алексей Неижпапа

Неижпапа – украинский флотоводец, имеет звание контр-адмирала, бывший начальник Академии военно-морских сил имени Нахимова.

Алексею Неижпапие 44 года, он родился в Севастополе. Был начальником походного штаба на корабле управления "Славутич", который успешно завершил выполнение задач в рамках активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor.

С января 2015 года – заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил ВС Украины. Участвовал в АТО на Донбассе.

О назначении Алексея Неижпапы информация в конце мая просочилась в СМИ. Тогда же предыдущий глава Игорь Воронченко заявил о своей отставке.

Что известно об отставке Вороченка