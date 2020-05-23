Не понимает ажиотажа: адмирал Воронченко назвал причины своей отставки

Командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко 23 апреля подтвердил свою отставку. В то же время он удивлен громкой оглаской в СМИ о его увольнении.

Воронченко подчеркнул, что несмотря на большое количество публикаций, комментарий он дал лишь одесскому изданию – "Думская". Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

К теме Адмирал Воронченко уходит в отставку с поста командующего ВМС Украины

Что Воронченко рассказал о причинах своего увольнения

Адмирал подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны. По словам Воронченко, после четырех лет командования ВМС он может "достойно передать наработки и опыт своему преемнику".

Воронченко также подчеркнул, что придерживается подходов и принципов, которые присущи армиям ведущих стран мира.

По его мнению, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4 – 5 лет должно передавать свои опыт и знания. Он отметил, что ротационный принцип как раз и соответствует подходам, которые действуют в армиях стран НАТО.

Для меня непонятен тот ажиотаж в СМИ, который появился вокруг моей фамилии,

– сказал Воронченко.

Что известно об отставке Воронченко и его будущей должности

Об отставке Воронченко сообщило одесское издание "Думская". Глава Минобороны Хомчак предложил Воронченко пойти на другую работу – в главную инспекцию Минобороны.

Однако приказа о переводе еще нет. Возможно, причина в том, что Воронченко находится в отпуске.

Кто возглавит ВМС после отставки Воронченко

По данным СМИ ВМС может возглавить контрадмирал Алексей Неижпапа. Он сейчас является заместителем командующего – начальником управления боевой подготовки командования ВМСУ. Журналисты отмечали, что его поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

Первым заместителем может стать начальник 198-го учебного центра флота в Николаеве капитан первого ранга Шаген Шайволодян.

Обратите внимание! В апреле СМИ распространяли информацию, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения в госизмене. Дело якобы касалось захвата Россией украинских моряков в 2018 году.

Что известно об Игоре Воронченко?Он служит в ВСУ с 1993 года. В 2014 году полгода был заместителем руководителя АТО на Луганщине. 2 июля 2016 года тогдашний президент Порошенко назначил Воронченко командующим ВМС, а в августе дал ему звание адмирала.



Политических предпочтений Воронченко открыто не высказывал. В апреле 2019 года перед вторым туром выборов президента адмирал призвал кандидатов четко изложить свое видение деоккупации Крыма и ОРДЛО.