Не розуміє ажіотажу: адмірал Воронченко назвав причини своєї відставки

Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко 23 квітня підтвердив свою відставку. Водночас він здивований гучним розголосом у ЗМІ щодо його звільнення.

Воронченко підкреслив, що попри велику кількість публікацій, коментар він дав лише одеському виданню – "Думская". Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

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Що Воронченко розповів про причини свого звільнення

Адмірал підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони. За словами Воронченка, після чотирьох років командування ВМС він може "достойно передати напрацювання і досвід своєму наступнику".

Воронченко також наголосив, що дотримується підходів та принципів, які притаманні арміям провідних країн світу.

На його думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4 – 5 років має передавати свій досвід і знання. Він наголосив, що ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які діють в НАТО.

Для мене є незрозумілим той ажіотаж у ЗМІ, який з'явився навколо мого прізвища,

– сказав Воронченко.

Що відомо про відставку Воронченка і його майбутню посаду

Про відставку Воронченка повідомило одеське видання "Думская". Глава Міноборони Хомчак запропонував Воронченку піти на іншу роботу – в головну інспекцію Міноборони.

Однак наказу про переведення ще немає. Можливо, причина в тому, що Воронченко перебуває у відпустці.

Хто очолить ВМС після відставки Воронченка

За даними ЗМІ ВМС може очолити контрадмірал Олексій Неїжпапа. Він зараз є заступником командувача – начальником управління бойової підготовки командування ВМСУ. Журналісти зазначали, що його підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Першим заступником може стати начальник 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітан першого рангу Шаген Шайволодян.

Зверніть увагу! У квітні ЗМІ поширювали інформацію, що Порошенку, Турчинову і Воронченку готують підозри в держзраді. Справа буцімто стосувалася захоплення Росією українських моряків у 2018.

Що відомо про Ігоря Воронченка? Він служить у ЗСУ з 1993 року. У 2014 пів року був заступником керівника АТО на Луганщині. 2 липня 2016 року тодішній президент Порошенко призначив Воронченка командувачем ВМС, а в серпні дав йому звання адмірала.



Політичних вподобань Воронченко відкрито не висловлював. У квітні 2019 перед другим туром виборів президента адмірал закликав кандидатів чітко викласти своє бачення деокупації Криму й ОРДЛО.