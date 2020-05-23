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Не розуміє ажіотажу: адмірал Воронченко назвав причини своєї відставки

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Відставка Ігоря Воронченка 2020 - причини звільнення
Адмірал Ігор Воронченко / ВМС України

Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко 23 квітня підтвердив свою відставку. Водночас він здивований гучним розголосом у ЗМІ щодо його звільнення.

Воронченко підкреслив, що попри велику кількість публікацій, коментар він дав лише одеському виданню – "Думская". Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

До теми Адмірал Воронченко йде у відставку з поста командувача ВМС України

Що Воронченко розповів про причини свого звільнення

  • Адмірал підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони. За словами Воронченка, після чотирьох років командування ВМС він може "достойно передати напрацювання і досвід своєму наступнику".
  • Воронченко також наголосив, що дотримується підходів та принципів, які притаманні арміям провідних країн світу.
  • На його думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4 – 5 років має передавати свій досвід і знання. Він наголосив, що ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які діють в НАТО.

Для мене є незрозумілим той ажіотаж у ЗМІ, який з'явився навколо мого прізвища,
– сказав Воронченко.

Що відомо про відставку Воронченка і його майбутню посаду

Про відставку Воронченка повідомило одеське видання "Думская". Глава Міноборони Хомчак запропонував Воронченку піти на іншу роботу – в головну інспекцію Міноборони. 

Однак наказу про переведення ще немає. Можливо, причина в тому, що Воронченко перебуває у відпустці.

Хто очолить ВМС після відставки Воронченка

  • За даними ЗМІ ВМС може очолити контрадмірал Олексій Неїжпапа. Він зараз є заступником командувача – начальником управління бойової підготовки командування ВМСУ. Журналісти зазначали, що його підтримує глава МВС Арсен Аваков.
  • Першим заступником може стати начальник 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітан першого рангу Шаген Шайволодян.

Зверніть увагу! У квітні ЗМІ поширювали інформацію, що Порошенку, Турчинову і  Воронченку готують підозри в держзраді. Справа буцімто стосувалася захоплення Росією українських моряків у 2018.

Що відомо про Ігоря Воронченка? Він служить у ЗСУ з 1993 року. У 2014 пів року був заступником керівника АТО на Луганщині. 2 липня 2016 року тодішній президент Порошенко призначив Воронченка командувачем ВМС, а в серпні дав йому звання адмірала.

Політичних вподобань Воронченко відкрито не висловлював. У квітні 2019 перед другим туром виборів президента адмірал закликав кандидатів чітко викласти своє бачення деокупації Криму й ОРДЛО.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Водний транспорт Руслан Хомчак Збройні сили України Українські моряки в полоні Міністерство оборони України Новини політики
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