Не розуміє ажіотажу: адмірал Воронченко назвав причини своєї відставки
Командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко 23 квітня підтвердив свою відставку. Водночас він здивований гучним розголосом у ЗМІ щодо його звільнення.
Воронченко підкреслив, що попри велику кількість публікацій, коментар він дав лише одеському виданню – "Думская". Про це він заявив у коментарі Укрінформу.
До теми Адмірал Воронченко йде у відставку з поста командувача ВМС України
Що Воронченко розповів про причини свого звільнення
- Адмірал підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони. За словами Воронченка, після чотирьох років командування ВМС він може "достойно передати напрацювання і досвід своєму наступнику".
- Воронченко також наголосив, що дотримується підходів та принципів, які притаманні арміям провідних країн світу.
- На його думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4 – 5 років має передавати свій досвід і знання. Він наголосив, що ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які діють в НАТО.
Для мене є незрозумілим той ажіотаж у ЗМІ, який з'явився навколо мого прізвища,
– сказав Воронченко.
Що відомо про відставку Воронченка і його майбутню посаду
Про відставку Воронченка повідомило одеське видання "Думская". Глава Міноборони Хомчак запропонував Воронченку піти на іншу роботу – в головну інспекцію Міноборони.
Однак наказу про переведення ще немає. Можливо, причина в тому, що Воронченко перебуває у відпустці.
Хто очолить ВМС після відставки Воронченка
- За даними ЗМІ ВМС може очолити контрадмірал Олексій Неїжпапа. Він зараз є заступником командувача – начальником управління бойової підготовки командування ВМСУ. Журналісти зазначали, що його підтримує глава МВС Арсен Аваков.
- Першим заступником може стати начальник 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітан першого рангу Шаген Шайволодян.
Зверніть увагу! У квітні ЗМІ поширювали інформацію, що Порошенку, Турчинову і Воронченку готують підозри в держзраді. Справа буцімто стосувалася захоплення Росією українських моряків у 2018.
Що відомо про Ігоря Воронченка? Він служить у ЗСУ з 1993 року. У 2014 пів року був заступником керівника АТО на Луганщині. 2 липня 2016 року тодішній президент Порошенко призначив Воронченка командувачем ВМС, а в серпні дав йому звання адмірала.
Політичних вподобань Воронченко відкрито не висловлював. У квітні 2019 перед другим туром виборів президента адмірал закликав кандидатів чітко викласти своє бачення деокупації Криму й ОРДЛО.