Володимир Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських Сил ЗСУ. Перед тим президент звільнив попереднього очільника Ігоря Воронченка.

Відповідні укази про призначення Неїжпапи і, відповідно, звільнення Воронченка опубліковані на сайті Президента. Хоч інформація про кадрові ротації у ВМС з'явилася у ЗМІ ще в травні, указ глави держави підписаний 11 червня.

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Хто такий Олексій Неїжпапа

Неїжпапа – український флотоводець, має звання контрадмірала, колишній начальник Академії військово-морських сил імені Нахімова.

Олексієві Неїжпапі 44 роки, він народився у Севастополі. Був начальником похідного штабу на кораблі управління "Славутич", який успішно завершив виконання завдань у рамках активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor.

З січня 2015 року – заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України. Брав участь в АТО на Донбасі.

Про призначення Олексія Неїжпапи інформація наприкінці травня просочилася у ЗМІ. Тоді ж попередній очільник Ігор Воронченко заявив про свою відставку.

Що відомо про відставку Вороченка