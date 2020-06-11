Олексій Неїжпапа став новим командувачем ВМС України: що про нього відомо
Володимир Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських Сил ЗСУ. Перед тим президент звільнив попереднього очільника Ігоря Воронченка.
Відповідні укази про призначення Неїжпапи і, відповідно, звільнення Воронченка опубліковані на сайті Президента. Хоч інформація про кадрові ротації у ВМС з'явилася у ЗМІ ще в травні, указ глави держави підписаний 11 червня.
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Хто такий Олексій Неїжпапа
Неїжпапа – український флотоводець, має звання контрадмірала, колишній начальник Академії військово-морських сил імені Нахімова.
Олексієві Неїжпапі 44 роки, він народився у Севастополі. Був начальником похідного штабу на кораблі управління "Славутич", який успішно завершив виконання завдань у рамках активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor.
З січня 2015 року – заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України. Брав участь в АТО на Донбасі.
Про призначення Олексія Неїжпапи інформація наприкінці травня просочилася у ЗМІ. Тоді ж попередній очільник Ігор Воронченко заявив про свою відставку.
Що відомо про відставку Вороченка
- Адмірал Ігор Воронченко підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони. За словами Воронченка, після чотирьох років командування ВМС він може "достойно передати напрацювання і досвід своєму наступнику".
- Він здивувався гучному розголосу у ЗМІ щодо його звільнення.
- Воронченко наголосив, що дотримується підходів та принципів, які притаманні арміям провідних країн світу.
- На його думку, посадова особа на ключових позиціях кожні 4 – 5 років має передавати свій досвід і знання. Він наголосив, що ротаційний принцип якраз і відповідає підходам, які діють в НАТО.