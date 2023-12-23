Как отреагировали в Минкульте на побег Печия

В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на скандальное заявление Печия. Он получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе и воспользовался этой возможностью, чтобы не вернуться в Украину. К слову, многие экс-коллеги Печия по 24 Каналу – защищают Украину с оружием в руках.

Обратите внимание Экс-ведущий 24 Канала Алексей Печий сбежал за границу: официальная позиция холдинга

Мы осуждаем его действия, ведь они являются прямым нарушением законодательства и заявления, которое он подписал перед командировкой,

– отметили в ведомстве.



Заявление, которое написал Алексей Печий / Министерство культуры и информационной политики

Повлияет ли инцидент с Печием на выезд для других журналистов

В министерстве подчеркнули, что поддерживают деятельность украинских артистов и журналистов за рубежом. Их вклад в культурную и информационную борьбу с оккупантами – очень важен.

"Этот единичный случай никак не должен бросать тень на других украинских журналистов, которые ежедневно работают для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине", – говорится в сообщении.

Официальная позиция канала

Роман Андрейко – генеральный директор медиахолдинга "Люкс" – отметил: "сказать, что я шокирован – ничего не сказать". Андрейко отметил, что своим поступком Печий сжег все мосты.

"Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и дальше ему верить", – подчеркнул Андрейко.

Команда 24 Канала осуждает поступок экс-коллеги.