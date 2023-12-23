Як відреагували у Мінкульті на втечу Печія

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на скандальну заяву Печія. Він отримав акредитацію на саміт ЄС у Брюсселі й скористався цією нагодою, щоб України. До слова, багато ексколег Печія по 24 Каналу – захищають Україну зі зброєю у руках.

Зверніть увагу Ексведучий 24 Каналу Олексій Печій втік за кордон: офіційна позиція холдингу

Ми засуджуємо його дії, адже вони є прямим порушенням законодавства та заяви, яку він підписав перед відрядженням,

– наголосили у відомстві.



Заява, яку написав Олексій Печій / Міністерство культури та інформаційної політики

Чи вплине інцидент з Печієм на виїзд для інших журналістів

У міністерстві наголосили, що підтримують діяльність українських митців та журналістів за кордоном. Їхній внесок у культурній та інформаційній боротьбі з окупантами – дуже важливий.

"Цей поодинокий випадок ніяким чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні", – мовиться у повідомленні.

Офіційна позиція каналу

Роман Андрейко – генеральний директор медіахолдингу "Люкс" – наголосив: "сказати, що я шокований – нічого не сказати". Андрейко зауважив, що своїм вчинком Печій спалив усі мости.

"Кажуть "не суди і не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити", – наголосив Андрейко.

Команда 24 Каналу засуджує вчинок ексколеги.