Отже, Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Втім, по його завершенні журналіст і ексведучий 24 Каналу не повернувся до України. І лише за тиждень написав допис, у якому намагався виправдати свою зрадницьку позицію. Як зазначає генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко, він не просто шокований вчинком Олексія Печія.

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Реакція холдингу на втечу Олексія Печія

Сказати, що я шокований – нічого не сказати!

– наголосив Роман Андрейко.

Водночас він зазначив, що Олексій Печій вирішив не повертатися до Києва, до України. І що він втік з країни, "усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі". Своїм вчинком ексведучий буквально спалив мости.

Кажуть "не суди і не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити,

– наголосив Роман Андрейко.

Відреагувала на вчинок Олексія Печія ведуча 24 Каналу Ірина Узлова, його колега. Вона наголосила, що щодня, щоночі, щохвилини повномасштабного вторгнення ми живемо з думкою про перемогу, вірою у наші ЗСУ, у кожного з нас та нашу державу. Вона зазначила, що журналісти готові не спати та не їсти, щоб бути поруч зі своїм глядачем на інформаційному полі та вільній землі.

Позиція і рішення всього однієї людини не віддзеркалює внесок та ідеологію всього колективу, який і думки не має їхати жити та боротися деінде. Часом навіть у швейцарському годиннику може бути зіпсований гвинтик. А життя завжди і кожному виставляє рахунок, за яким доведеться платити. Ми разом, тут, щодня і щомиті для перемоги, до перемоги і після!

– наголосила ведуча 24 Каналу.

Ведучий 24 Каналу Арсен Цимбалюк наголосив, що такі як Олексій Печій повинні збагнути, що жодна Польща, жодна Західна Європа не врятують усіх, якщо не встоїть Україна.

Якщо раптом Україна програє, а такі, як Трамп, Орбан і Путін переможуть, настане кінець усій Європі, всьому цивілізованому світові в сучасному розумінні цього слова. В такому "новому світі" ви можете назавжди забути і про кар'єру, і про достаток і, скоріш за все, навіть свободу. Бо для "нових хазяїв" цього світу ви ніколи не станете своїми, як би не намагались вистрибувати зі штанів. Ви будете для них тими, ким були Кива та Стремоусов,

– наголосив він.

Арсен Цимбалюк вкотре наголосив, що без України не існуватиме сучасного світу. І саме тому Україна та українці повинні вистояти та вистоять. І саме тому всі ми – тут, додав ведучий.

Ведучий 24 Каналу Юрій Гаврищак теж відреагував на рішення тепер уже колишнього співробітника ТРК "Люкс" Олексія Печія. Він наголосив, що це стало абсолютною несподіванкою для всіх. І для топменеджменту холдингу, і для ведучих 24 Каналу, і для режисерів монтажу, продюсерів, стилістів, гримерів. Абсолютно для всіх, хто дотичний до інформаційної боротьби, які з перших днів повномасштабного вторгнення без втоми билися, щоб перебити російські наративи.

Ми не засуджуємо рішення Олексія і не виступаємо в ролі судей, для цього є час і ви, які нам довіряли і довіряєте. Але не поділяємо його позиції. Хлопці та дівчата, яким ми намагаємося допомогти в Авдіївці, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра знають,

– наголосив він.

Печій намагався виправдати свій вчинок

Олексій Печій опублікував полотно тексту, в якому намагався виправдати свій ганебний вчинок, який скоїв, скориставшись довірою 24 Каналу та кожного українця, котрий слідкував за роботою журналіста.

Своє рішення залишитися в Європі він обумовив тим, що буцімто Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством". І він після Саміту ЄС вирішив цю саму горизонтальну комунікацію налагоджувати.

Запевнив, що буцімто займатиметься інформаційною боротьбою за Україну.