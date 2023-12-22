Итак, Алексей Печий получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, после его завершения журналист и экс-ведущий 24 Канала не вернулся в Украину. И только через неделю написал пост, в котором пытался оправдать свою предательскую позицию. Как отмечает генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко, он не просто шокирован поступком Алексея Печия.

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Реакция холдинга на побег Алексея Печия

Сказать, что я в шоке – ничего не сказать!

– подчеркнул Роман Андрейко.

В то же время он отметил, что Алексей Печий решил не возвращаться в Киев, в Украину. И что он бежал из страны, "осознавая все последствия своего бегства". Своим поступком экс-ведущий буквально сжег мосты.

Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и дальше верить ему,

– подчеркнул Роман Андрейко.

Отреагировала на поступок Алексея Печия ведущая 24 Канала Ирина Узлова, его коллега. Она подчеркнула, что каждый день, каждую ночь, ежеминутно полномасштабного вторжения мы живем с мыслью о победе, верой в наши ВСУ, у каждого из нас и наше государство. Она отметила, что журналисты готовы не спать и не есть, чтобы быть рядом со своим зрителем на информационном поле и свободной земле.

Позиция и решение всего одного человека не отражает вклад и идеологию всего коллектива, который и мысли не допускает ехать жить и бороться где-либо еще. Иногда даже в швейцарских часах может быть испорчен винтик. А жизнь всегда и каждому выставляет счет, за которым придется платить. Мы вместе, здесь, ежедневно и ежесекундно для победы, до победы и после!

– отметила ведущая 24 Канала.

Ведущий 24 Канала Арсен Цымбалюк подчеркнул, что такие, как Алексей Печий, должны понять, что ни одна Польша, ни одна Западная Европа не спасут всех, если не устоит Украина.

Если вдруг Украина проиграет, а такие, как Трамп, Орбан и Путин победят, придет конец всей Европе, всему цивилизованному миру в современном понимании этого слова. В таком "новом мире" вы можете навсегда забыть и о карьере, и о достатке и, скорее всего, даже о свободе. Ибо для "новых хозяев" этого мира вы никогда не станете своими, как бы ни пытались выпрыгивать из штанов. Вы будете для них теми, кем были Кива и Стремоусов,

– подчеркнул он.

Арсен Цымбалюк в очередной раз подчеркнул, что без Украины не будет существовать современный мир. Именно поэтому Украина и украинцы должны выстоять и устоять. И именно поэтому все мы здесь, добавил ведущий.

Ведущий 24 Канала Юрий Гаврищак тоже отреагировал на решение теперь уже бывшего сотрудника ТРК "Люкс" Алексея Печия. Он подчеркнул, что это стало абсолютной неожиданностью для всех. И для топ-менеджмента холдинга, и для ведущих 24 Канала, и для режиссеров монтажа, продюсеров, стилистов, гримеров. Абсолютно для всех, кто причастен к информационной борьбе, которые с первых дней полномасштабного вторжения без устали сражались, чтобы перебить российские нарративы.

Мы не осуждаем решение Алексея и не выступаем в роли судей, для этого есть время и вы, которые нам доверяли и доверяете. Но не разделяем его позиции. Ребята, которым мы пытаемся помочь в Авдеевке, под Бахмутом, на левом берегу Днепра знают,

– подчеркнул он.

Печий пытался оправдать свой поступок

Алексей Печий опубликовал полотно текста, где пытался оправдать свой позорный поступок, который он совершил, воспользовавшись доверием 24 Канала и каждого украинца, следившего за работой журналиста.

Свое решение остаться в Европе он обусловил тем, что якобы Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом". И он после Саммита ЕС решил эту самую горизонтальную коммуникацию налаживать.

Уверил, что будто будет заниматься информационной борьбой за Украину.