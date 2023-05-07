Как сказал Алексей Резников, тогда важно было дать людям понимание, что правительство на месте работает. Министр обороны Украины напомнил первые дни полномасштабного вторжения России в программе Дмитрия Комарова "Год. За кадром", передает 24 Канал.

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Как прошли первые дни вторжения России для Резникова

Глава Минобороны признался, что ни одной ночью он не спал в одном месте.

Слава Богу, у меня много друзей. И спал с оружием бывало, потому что других вариантов не было,

– вспомнил он.

По его словам, власти сразу же дали украинцам четкий сигнал того, что они никуда не уйдут.

"А если власть на месте, то столица выстоит! Когда я увидел глаза президента, оружие рядом, понял, что он тоже готов лично сопротивляться. Тогда я осознал, что мы точно будем здесь, никто никуда не поедет", – подчеркнул Резников.

Какое сложное решение за время войны принял министр обороны

Алексей Резников отметил, что для него самым сложным решением было согласиться ехать на переговоры в Белоруссию.

Я не знал, как мне быть успешным в переговорах, когда ты ненавидишь. Я понимаю, что должен прийти, сесть, пожать руку за протоколом и не рычать. Я должен был побороть собственные внутренние эмоции. Это было тяжело. И все это должно было происходить на территории Беларуси, которой мы не верили. Нас могли просто взять в заложники. Или мог случиться какой-нибудь "инцидент", по дороге нас просто могли убить. Им верить нельзя,

– заметил Резников.

Министр обороны также признался, что ему стало немного легче морально, когда в Киев вернулись его родные, в том числе супруга Юлия Зорий. Известно, что первый месяц после полномасштабного вторжения Юлия оставалась в Киеве, а затем уехала на родину в город Черновцы. Пробыв там два месяца, все же решила вернуться домой, потому что рядом с мужем чувствовала себя безопаснее.

Ранее Резников объяснил, почему западные партнеры нашего государства говорили, что Киев упадет через 72 часа, а Украина – через 3 недели. Это утверждение ошибочно базировалось на том, что они считали, что эта маленькая советская армия будет воевать с великой советской армией. Однако это не так.