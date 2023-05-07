Как отметил глава оборонного ведомства, даже после победы ВСУ над оккупантами Россия, очевидно, будет существовать. Поэтому и в стратегию дальнейшего развития нашего государства очень важно включать этот фактор.
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От службы до курсов
Министр убежден, что важно укреплять независимый военно-промышленный потенциал. Нужно это для того, чтобы враг "в следующий раз хорошо подумал", прежде чем развязывать снова войну.
А вот относительно целесообразности существования срочной службы после победы Резников не уверен.
Мой ответ однозначен. Нужно наращивать и развивать независимый военно-промышленный комплекс, готовить население с детства к тому, что нужно уметь сопротивляться. Я не думаю, что нам нужна срочная служба, должен быть другой подход. Возможно, аналог швейцарского резервистского варианта,
– заявил он.
Кроме того, чиновник сказал, что идеальным вариантом будет такой: по достижению 18 лет украинцы в обязательном порядке должны будут проходить трехмесячные курсы – вроде КМБ (курс молодого бойца) – а затем заниматься учебой или работой.
Другие заявления Резникова
Важно, что во время этого интервью глава Министерства обороны сделал ряд других важных заявлений.
- По его словам, освобождение Херсона в ноябре 2022 года произошло для Вооруженных Сил с минимальным количеством потерь. Собственно, это произошло благодаря профессионализму и подготовке наших защитников.
- Кроме того, он вспомнил об успешном контрнаступлении украинской армии на Харьковщину за несколько месяцев до этого и констатировал, что помогла в этом украинским бойцам система "Глаза". Следует сказать, что долгое время об этом "проекте" не было ничего известно для широкой общественности.
- Вместе с тем высокопоставленный чиновник открыл занавес к деталям относительно того, как крейсер "Москва" пошел ко дну в апреле 2022 года. Как он отметил, корабль врага "утонул" благодаря комплексу "Нептун", однако были и другие "козыри", о которых пока известно лишь ограниченному кругу персон.