Как отметил глава оборонного ведомства, даже после победы ВСУ над оккупантами Россия, очевидно, будет существовать. Поэтому и в стратегию дальнейшего развития нашего государства очень важно включать этот фактор.

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От службы до курсов

Министр убежден, что важно укреплять независимый военно-промышленный потенциал. Нужно это для того, чтобы враг "в следующий раз хорошо подумал", прежде чем развязывать снова войну.

А вот относительно целесообразности существования срочной службы после победы Резников не уверен.

Мой ответ однозначен. Нужно наращивать и развивать независимый военно-промышленный комплекс, готовить население с детства к тому, что нужно уметь сопротивляться. Я не думаю, что нам нужна срочная служба, должен быть другой подход. Возможно, аналог швейцарского резервистского варианта,

– заявил он.

Кроме того, чиновник сказал, что идеальным вариантом будет такой: по достижению 18 лет украинцы в обязательном порядке должны будут проходить трехмесячные курсы – вроде КМБ (курс молодого бойца) – а затем заниматься учебой или работой.

Другие заявления Резникова

Важно, что во время этого интервью глава Министерства обороны сделал ряд других важных заявлений.