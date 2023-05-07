Як зазначив очільник оборонного відомства, навіть після перемоги ЗСУ над окупантами, Росія, вочевидь, існуватиме. Тому й у стратегію подальшого розвитку нашої держави вкрай важливо включати цей фактор.
Дивіться також Воєнний стан знову продовжили: кого можуть призвати в травні 2023 і чого чекати від мобілізації
Від служби до курсів
Міністр переконаний у тому, що важливо зміцнювати незалежний військово-промисловий потенціал. Потрібно це для того, аби ворог "наступного разу добре подумав", перш ніж розв'язувати знову війну.
А от щодо доцільності існування строкової служби після перемоги Резніков не уже впевнений.
Моя відповідь однозначна. Потрібно нарощувати та розвивати незалежний військово-промисловий комплекс, готувати населення з дитинства до того, що треба вміти чинити опір. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба, має бути інший підхід. Можливо, аналог швейцарського резервістського варіанту,
– заявив він.
Окрім того, посадовець сказав, що ідеальним варіантом буде такий: по досягненню 18 років українці в обов'язковому порядку повинні будуть проходити тримісячні курси – на зразок КМБ (курс молодого бійця) – а потім займатися навчанням чи роботою.
Інші заяви Резнікова
Важливо, що під час цього ж інтерв'ю глава Міністерства оборони зробив ряд інших важливих заяв.
- За його словами, звільнення Херсона у листопаді 2022 року відбулось для Збройних Сил з мінімальною кількістю втрат. Власне, сталося це завдяки професіоналізму та підготовці наших захисників.
- Окрім того, він згадав про успішний контрнаступ української армії на Харківщину за декілька місяців перед тим та констатував, що допомогла у цьому українським бійцям система "Очі". Слід сказати, що довгий час про цей "проєкт" не було нічого відомо для широкого загалу.
- Разом з тим високопоставлений чиновник привідкрив завісу до деталей стосовно того, як крейсер "Москва" пішов на дно у квітні 2022 року. Як він зазначив, корабель ворога "втонув" завдяки комплексу "Нептун", однак були й інші "козирі", про які поки відомо лише обмеженому колу персон.