Як зазначив очільник оборонного відомства, навіть після перемоги ЗСУ над окупантами, Росія, вочевидь, існуватиме. Тому й у стратегію подальшого розвитку нашої держави вкрай важливо включати цей фактор.

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Від служби до курсів

Міністр переконаний у тому, що важливо зміцнювати незалежний військово-промисловий потенціал. Потрібно це для того, аби ворог "наступного разу добре подумав", перш ніж розв'язувати знову війну.

А от щодо доцільності існування строкової служби після перемоги Резніков не уже впевнений.

Моя відповідь однозначна. Потрібно нарощувати та розвивати незалежний військово-промисловий комплекс, готувати населення з дитинства до того, що треба вміти чинити опір. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба, має бути інший підхід. Можливо, аналог швейцарського резервістського варіанту,

– заявив він.

Окрім того, посадовець сказав, що ідеальним варіантом буде такий: по досягненню 18 років українці в обов'язковому порядку повинні будуть проходити тримісячні курси – на зразок КМБ (курс молодого бійця) – а потім займатися навчанням чи роботою.

Інші заяви Резнікова

Важливо, що під час цього ж інтерв'ю глава Міністерства оборони зробив ряд інших важливих заяв.