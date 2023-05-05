Пригадуючи затоплення "Москви" під час інтерв'ю з Дмитром Комаровим, Олексій Резніков розповів, що Україна має в кишені ще декілька "козирів".

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Україна може потопити ще кілька кораблів ворога

Росіяни були переконані, що відстань, на якій вони тримали крейсер "Москва" у Чорному морі, недосяжна для України. Проте наш "Нептун" дістав та потопив флагман російського флоту.

Попередній раз, коли це відбулось, це було 100 років тому – японці потопили флагман російського флоту. А тепер українці потопили флагман російського флоту,

– зауважив Резніков.

Він додав, що є деякі технічні нюанси, які адмірал Олексій Неїжпапа досі не розкриває.

Ми не можемо цього робити, тому що ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька кораблів. Потім після перемоги ми ще це розкажемо,

– сказав Резніков.

Довідка. 13 квітня 2022 року Україні потопила флагман Чорноморського флоту Росії "Москва". Це змінило хід війни.

Як потоплення "Москви" вплинуло на хід війни