Як сказав Олексій Резніков, тоді важливо було дати людям розуміння, що уряд на місці, працює. Міністр оборони України пригадав перші дні повномасштабного вторгнення Росії у програмі Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає 24 Канал.

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Як минули перші дні вторгнення Росії для Резнікова

Очільник Міноборони зізнався, що жодної ночі він не спав в одному місці.

Дякувати Богу, маю багато друзів. І спав зі зброєю бувало, бо інших варіантів не було,

– пригадав він.

За його словами, влада одразу ж дала українцям чіткий сигнал того, що вона нікуди не втече.

"А якщо влада на місці, то столиця вистоїть! Коли я побачив очі президента, зброю поруч, зрозумів, що він теж готовий особисто чинити опір. Тоді я усвідомив, що ми точно будемо тут, ніхто нікуди не поїде", – підкреслив Резніков.

Яке найскладніше рішення за час війни ухвалив міністр оборони

Олексій Резніков зазначив, що для нього найскладнішим рішенням було погодитись їхати на перемовини в Білорусь.

Я не знав, як мені бути успішним в перемовинах, коли ти ненавидиш. Я розумію, що маю прийти, сісти, потиснути руку за протоколом і не гарчати. Я мав побороти власні внутрішні емоції. Це було важко. І все це мало відбуватись на території Білорусі, якій ми не вірили. Нас могли просто взяти в заручники. Або міг трапитись якийсь "інцидент", по дорозі нас просто могли вбити. Їм вірити не можна,

– зауважив Резніков.

Міністр оборони також зізнався, що йому стало трохи легше морально, коли до Києва повернулися його рідні, зокрема дружина Юлія Зорій. Відомо, що перший місяць після повномасштабного вторгнення Юлія залишалась в Києві, та потім поїхала на батьківщину до міста Чернівці. Пробувши там два місяці, все ж вирішила повернутися додому, бо поруч з чоловіком почувалась безпечніше.

Раніше Резніков пояснив, чому західні партнери нашої держави казали, що Київ впаде за 72 години, а Україна – за 3 тижні. Це твердження помилково базувалося на тому, що вони вважали, що це маленька радянська армія воюватиме з великою радянською армією. Однак це не так.