Собственно, разоблачило госслужащего Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 24 июля.

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Князев якобы тоже должен быть замешан

Следствие предполагает, что действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов США. Из них 5 – он должен передать судьям Верховного Суда за вынесение "нужного" решения, а 2,5 тысячи долларов – оставить себе "за посреднические услуги".

Вероятно, глава Государственной судебной администрации планировал привлечь к этой незаконной схеме бывшего председателя Верховного Суда. Очевидно, речь идет о Всеволоде Князеве, которого НАБУ и САП уже уличили на получении неправомерной выгоды.

Поведение главы ГСА резко изменилось (после задержания Князева – 24 Канал) и он начал уклоняться от решения вопроса. Однако и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду.

Обратите внимание! Детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины. Скоро будет известно об этом больше.

Обыски в кабинете главы ГСА / фото НАБУ и САП

Предварительная квалификация этого дела – следующие статьи Уголовного кодекса:

часть 2 статьи 15;

часть 4 статьи 27;

часть 4 статьи 369;

часть 2 статьи 190

Дело экс-председателя Верховного суда