Власне, викрило держслужбовця Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Відповідне повідомлення з'явилось у понеділок, 24 липня.
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Князєв нібито теж мав бути замішаний
Слідство припускає, що чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США. З них 5 – він мав би передати суддям Верховного Суду за винесення "потрібного" рішення, а 2,5 тисячі доларів – залишити собі "за посередницькі послуги".
Ймовірно, очільник Державної судової адміністрації планував залучити до цієї незаконної схеми колишнього голову Верховного Суду. Очевидно, йдеться про Всеволода Князєва, якого НАБУ і САП уже викрили на одержанні неправомірної вигоди.
Поведінка голови ДСА різко змінилася (після затримання Князєва – 24 Канал) і він почав ухилятися від розв'язання питання. Проте й не мав наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.
Обшуки у кабінеті голови ДСА / фото НАБУ і САП
Попередня кваліфікація цієї справи – такі статті Кримінального кодексу:
- частина 2 статті 15;
- частина 4 статті 27;
- частина 4 статті 369;
- частина 2 статті 190.
Справа ексголови Верховного Суду
- У травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України викрило уже колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйони доларів. Його було затримано. Також Князєву оголосили про підозру.
- Слідчі припускають, що Князєв за велику суму обіцяв ухвалити "правильне рішення" на користь одного зі своїх клієнтів. Наразі триває судовий процес у цій справі.
- Нещодавно Апеляційна палата ВАКС відхилила прохання захисту Князєва про пом'якшення йому запобіжному заходу. До 8 вересня 2023 року він перебуватиме під вартою або може внести заставу у розмірі 75 мільйонів гривень.