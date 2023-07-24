Власне, викрило держслужбовця Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Відповідне повідомлення з'явилось у понеділок, 24 липня.

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Князєв нібито теж мав бути замішаний

Слідство припускає, що чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США. З них 5 – він мав би передати суддям Верховного Суду за винесення "потрібного" рішення, а 2,5 тисячі доларів – залишити собі "за посередницькі послуги".

Ймовірно, очільник Державної судової адміністрації планував залучити до цієї незаконної схеми колишнього голову Верховного Суду. Очевидно, йдеться про Всеволода Князєва, якого НАБУ і САП уже викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Поведінка голови ДСА різко змінилася (після затримання Князєва – 24 Канал) і він почав ухилятися від розв'язання питання. Проте й не мав наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Зверніть увагу! Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Скоро буде відомо про це більше.

Обшуки у кабінеті голови ДСА / фото НАБУ і САП

Попередня кваліфікація цієї справи – такі статті Кримінального кодексу:

частина 2 статті 15;

частина 4 статті 27;

частина 4 статті 369;

частина 2 статті 190.

Справа ексголови Верховного Суду