Печальную новость сообщил его внук, Антон Скрипник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Антона Скрипника.

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Что известно о смерти Алексея Скрипника

На 85 году жизни 7 января умер соучредитель одной из крупнейших украинских IT-компаний Eleks Алексей Скрипник.

Он верил в молодежь, верил в Украину, верил в то, что можно построить сильное, независимое технологическое государство. Его активность, страсть к жизни и преданность делу стали примером для многих. Мы потеряли невероятного человека, который менял мир своим трудом, мудростью и теплом,

– вспоминает его внук Антон.

Алексей Скрипник в 1991 году вместе с сыном, также Алексеем, основал компанию Eleks, которая стала пионером украинской IT-индустрии. Сейчас в компании работает около 2000 специалистов, а офисы расположены во Львове, Киеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Польше, США и Великобритании.

23 февраля 2022 года неожиданно умер сын Алексея Скрипника – Алексей Скрипник (младший), которому было 57 лет.