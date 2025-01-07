Тревожное известие 4 января сообщил брат воина – Евгений. По словам родственника, военный пропал без вести во время выполнения боевого задания на Кураховском направлении, передает 24 Канал.

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Известный журналист исчез на фронте

Отмечается, что после боевого задания он перестал выходить на связь.

Известно, что Захар Подкидышев присоединился к ВСУ более двух месяцев назад.

До армии он работал в газетах "Время", "Молодой буковинец", "Версии", "Экспресс", информационном агентстве УНН. За его плечами – 25-летний опыт в журналистике. Коллеги описывают его как творческую и нестандартную личность.

Мы надеемся, что эта неизвестность скрывает что-то тяжелое, но не окончательное, и Захар вернется к нам. Именно с такой мыслью хочется обойти все употребления прошедшего времени,

– отметил его коллега Сергей Воронцов.

К слову, в боях за Украину погиб 26-летний доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан, который служил медиком.