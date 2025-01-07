Тривожну звістку 4 січня повідомив брат воїна – Євген. За словами родича, військовий зник безвісти під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку, передає 24 Канал.

Дивіться також На фронті загинув музичний редактор проєкту "МастерШеф" Антон Вовк

Відомий журналіст зник на фронті

Зазначається, що після бойового завдання він перестав виходити на зв’язок.

Відомо, що Захар Подкидишев приєднався до ЗСУ понад два місяці тому.

До армії він працював у газетах "Час", "Молодий буковинець", "Версії", "Експрес", інформаційному агентстві УНН. За його плечима – 25-річний досвід у журналістиці. Колеги описують його як творчу та нестандартну особистість.

Ми сподіваємося, що ця невідомість приховує щось важке, але не остаточне, і Захар повернеться до нас. Саме з такою думкою хочеться оминути всі вживання минулого часу,

– зазначив його колега Сергій Воронцов.

До слова, у боях за Україну загинув 26-річний доброволець з Шотландії Джордан Маклахлан, який служив медиком.