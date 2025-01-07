Сумну новину повідомив його онук, Антон Скрипник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Антона Скрипника.

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Що відомо про смерть Олексія Скрипника

На 85 році життя 7 січня помер співзасновник однієї з найбільших українських IT‑компаній Eleks Олексій Скрипник.

Він вірив у молодь, вірив в Україну, вірив у те, що можна збудувати сильну, незалежну технологічну державу. Його активність, пристрасть до життя й відданість справі стали прикладом для багатьох. Ми втратили неймовірну людину, яка змінювала світ своєю працею, мудрістю й теплом,

– згадує його внук Антон.

Олексій Скрипник у 1991 році разом із сином, також Олексієм, заснував компанію Eleks, яка стала піонером української IT-індустрії. Зараз у компанії працює близько 2000 фахівців, а офіси розташовані у Львові, Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Польщі, США та Великій Британії.

23 лютого 2022 року несподівано помер син Олексія Скрипника – Олексій Скрипник (молодший), якому було 57 років.