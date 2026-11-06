В Запорожье простились со спасателем, погибшим от российского удара по Камышевахе

О церемонии прощания с погибшим пожарным сообщили Запорожская ОВА и ГСЧС Украины.

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Что известно о погибшем спасателе?

Алексей Сущевский более 13 лет посвятил службе в ГСЧС. Сначала работал пожарным-спасателем, а впоследствии стал водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части.

За годы службы он был награжден государственными наградами – знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и медалью "Защитнику Отечества".

2 ноября спасатель погиб в результате повторного российского удара по укрытию в Запорожском районе. В тот день российская атака унесла жизни двух сотрудников ГСЧС.

Алексею было 44 года. Без мужа и отца остались жена, 8-летняя дочь и 19-летний сын.

Кадры с церемонии прощания / Фото: Запорожская ОВА

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Отдать последнюю дань уважения погибшему пришли его родные, друзья, коллеги, а также представители областной власти, полиции и руководства ГСЧС.

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Начальник Запорожской ОВА сообщил, что лично выразил соболезнования семье Алексея Сущевского.

Наша обязанность – быть рядом с его семьей не только сейчас, но и в дальнейшем– подчеркнул он.

В ГСЧС назвали гибель спасателя невосполнимой утратой для его семьи и всего коллектива службы.

Напомним, во время массированного удара по Камышевахе оккупанты сбросили 9 авиабомб на здание с укрытием, убив десятки мирных жителей, а также двух сотрудников ГСЧС и четырех правоохранителей.