У Запоріжжі попрощалися з рятувальником, який загинув від російського удару по Комишувасі

Олексія Сущевського провели в останню путь / ДСНС
У четвер, 5 листопада, у Запоріжжі попрощалися з 44-річним майстер-сержантом служби цивільного захисту Олексієм Сущевським, який загинув 2 листопада під час виконання службових обов'язків.
Про церемонію прощання з полеглим вогнеборцем повідомила Запорізька ОВА та ДСНС України.
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Що відомо про загиблого рятувальника?
Олексій Сущевський понад 13 років присвятив службі в ДСНС. Спочатку працював пожежним-рятувальником, а згодом став водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.
За роки служби його відзначили державними нагородами – відзнакою Президента України "За оборону України" та медаллю "Захиснику Вітчизни".
2 листопада рятувальник загинув унаслідок повторного російського удару по укриттю в Запорізькому районі. Того дня російська атака забрала життя двох співробітників ДСНС.
Олексію було 44 роки. Без чоловіка та батька залишилися дружина, 8-річна донька та 19-річний син.
Кадри з церемонії прощання / Фото: Запорізька ОВА
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Віддати останню шану загиблому прийшли його рідні, друзі, колеги, а також представники обласної влади, поліції та керівництва ДСНС.
Начальник Запорізької ОВА повідомив, що особисто висловив співчуття родині Олексія Сущевського.
Наш обов'язок – бути поруч із його родиною не лише зараз, а й надалі
У ДСНС назвали загибель рятувальника непоправною втратою для його родини та всього колективу служби.
Нагадаємо, під час масованого удару по Комишувасі окупанти скинули 9 авіабомб на будівлю з укриттям, убивши десятки цивільних, а також двох працівників ДСНС і чотирьох правоохоронців.
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