Следует сказать, что еще в 2021 году Шевченковский районный суд Киева признал Святогора невиновным, а затем апелляционный суд оставил приговор без изменений. О решении Верховного суда относительно того, что жалоба прокурора не подлежит удовлетворению – то есть решение столичных судов правильное – стало известно в начале весны 2023 года.

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Скандальное дело Святогора

Важно, что Алексея Святогора задержали правоохранители еще в июне 2019 года. Следствие продолжалось по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса, в которых говорится о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации.

По версии стороны обвинения он в период между 27 марта 2013 года и 11 октября 2016 года в различных передачах на телевизионных и радиоканалах Украины выражал пропаганду насилия и жестокости по отношению к бездомным собакам,

– написали в Судебно-юридической газете.

Кроме того, там объяснили решение ВСУ. В сообщении говорится, что только участие в телевизионных программах по приглашению организаторов не может считаться изготовлением или распространением материалов, провоцирующих насилие.

Обратите внимание! Очевидно, еще одной причиной, почему Верховный суд решил оставить кассационную жалобу прокурора без удовлетворения, является то, что согласно действующему законодательству "пропаганда культа насилия и жестокости" в статье 300 Уголовного кодекса касается прежде всего человеческих взаимоотношений между собой.

Активисты выходили на протесты