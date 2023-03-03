Следует сказать, что еще в 2021 году Шевченковский районный суд Киева признал Святогора невиновным, а затем апелляционный суд оставил приговор без изменений. О решении Верховного суда относительно того, что жалоба прокурора не подлежит удовлетворению – то есть решение столичных судов правильное – стало известно в начале весны 2023 года.
Смотрите также Почему Европа не замерзла: измена "генерала Мороза", или как Россия провалила зимний поход
Скандальное дело Святогора
Важно, что Алексея Святогора задержали правоохранители еще в июне 2019 года. Следствие продолжалось по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса, в которых говорится о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации.
По версии стороны обвинения он в период между 27 марта 2013 года и 11 октября 2016 года в различных передачах на телевизионных и радиоканалах Украины выражал пропаганду насилия и жестокости по отношению к бездомным собакам,
– написали в Судебно-юридической газете.
Кроме того, там объяснили решение ВСУ. В сообщении говорится, что только участие в телевизионных программах по приглашению организаторов не может считаться изготовлением или распространением материалов, провоцирующих насилие.
Активисты выходили на протесты
- Без сомнения, это решение ВСУ не понравится зоозащитникам, которые в течение нескольких лет боролись за то, чтобы догхантера Святогора привлекли к ответственности.
- Они даже организовывали митинги и различные акции, в частности зажигали файеры под стенами одного из столичных судов.
- Важно, что сам Алексей Святогор неоднократно угрожал активистам в своих социальных сетях. В частности, он "предупреждал", что может порезать ножом людей, неравнодушных к четырехлапым.