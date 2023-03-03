Слід сказати, що ще у 2021 році Шевченківський районний суд Києва визнав Святогора невинним, а згодом апеляційний суд залишив вирок без змін. Про рішення Верховного суду стосовно того, що скарга прокурора не підлягає задоволенню – себто рішення столичних судів є правильним – стало відомо на початку весни 2023 року.

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Скандальна справа Святогора

Важливо, що Олексія Святогора затримали правоохоронці ще у червні 2019 року. Слідство тривало за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу, у яких йдеться про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

За версією сторони обвинувачення він в період між 27 березня 2013 року та 11 жовтня 2016 року в різних передачах на телевізійних і радіоканалах України висловлював пропаганду насильства та жорстокості стосовно безпритульних собак,

– написали у Судово-юридичній газеті.

Окрім того, там пояснили рішення ВСУ. У повідомленні йдеться про те, що лише участь у телевізійних програмах на запрошення організаторів не може вважатися виготовленням чи розповсюдженням матеріалів, які провокують насилля.

Зверніть увагу! Очевидно, ще однією причиною, чому Верховний суд вирішив залишити касаційну скаргу прокурора без задоволення, є те, що згідно з чинним законодавством, "пропаганда культу насильства і жорстокості" у статті 300 Кримінального кодексу стосується насамперед людських взаємин між собою.

Активісти виходили на протести