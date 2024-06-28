Об этом пишут ряд российских СМИ. Более того, Блиновского уже объявили в розыск, передает 24 Канал.

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Блиновского объявили в розыск

Российское МВД объявило Алексея Блиновского в розыск. Так, россиянин должен был дать показания по делу о финансовых махинациях, однако не вышел на связь со следователем. После этого его объявили в розыск.



Алексея Блиновского объявили в розыск / Скриншот из росСМИ

Известно, что Блиновского не нашли в подразделении, в котором он служит. Вероятно, скандальный российский блогер может быть среди количества ликвидированных оккупантов. Так, Блиновский 2 недели назад якобы отправился на штурм под Красногоровкой вместе с другими российскими военными. С тех пор россиянин не выходит на связь.

В сети считают, что Блиновский оказался на войне в апреле 2024 года. Вероятно, он пошел служить в зону так называемой "сво" для того, чтобы с его жены-блогера сняли обвинения в налоговых махинациях и выпустили из тюрьмы. Недавно российский президент "помиловал" 52 женщины, чьи мужья сейчас воюют в Украине.

Сами российские пропагандисты предполагали, что именно по этим причинам на войну пошел и Блиновский. Однако его жена до сих пор в тюрьме, а о судьбе самого блогера – ничего неизвестно.